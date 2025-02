Milano sogna la finale. Il “supereroe“ LeDay e la missione tricolore

Ha fatto subito la voce grossa l’Olimpia Milano al suo esordio nella Coppa Italia che si sta disputando a Torino. Contro la Virtus Bologna non c’è stata partita. Una dimostrazione di forza importante, sia con lo sguardo a breve termine sul trofeo da assegnare nel weekend, ma anche verso i playoff che assegneranno lo scudetto a partire da maggio dove Milano e Bologna sono le favorite.

Intanto l’Armani ha ripresentato in campo Mirotic dopo quasi un mese di stop, con un rodaggio di 14 minuti in vista di un weekend di fuoco. Il montenegrino ha attratto le attenzioni della difesa bolognese ed è stato bravo a fungere quasi più da specchietto per le allodole che da terminale offensivo smistando la palla in modo intelligente verso i compagni più liberi.

A dare il riferimento in attacco invece ci ha pensato il solito LeDay che non sbaglia più un partita da tempo immemore. "Non è Batman, infatti a Monaco non ha giocato così bene – dice, scherzando, Messina –. Sta molto crescendo, è equilibrato e ci sta dando più di quel che avremmo pensato ad inizio stagione". Il tabellone dice che l’Olimpia ha la testa di serie numero 5, mentre la semifinale sarà con Brescia (testa numero 1). Domani alle 18 la sfida tra le due lombarde.