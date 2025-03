Missione (im)possibile per Varese a Trapani: "Ora fuori il carattere"

Una trasferta insidiosa travestita da missione impossibile. Per Varese lo scontro con Trapani pare fuori portata vista la classifica dei siciliani, ma al PalaShark c’è un avversario che viene da tre ko in fila, inseguito da voci di cambio d’allenatore. Alle 20 sarà la prima uscita per Ioannis Kastritis (nella foto) sulla panchina biancorossa: "Il nostro approccio non dovrà passare solo dalla nostra attitudine difensiva, ma anche dal nostro attacco; dovremo evitare palle perse che potrebbero permettere loro di segnare canestri facili. Questa è la prima vera occasione che abbiamo per dimostrare l’approccio e l’impegno che dovremo poi mettere anche in tutte le altre partite", le parole del tecnico greco.A.L.M.