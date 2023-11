"Mitchell prezioso. Il suo inserimento ci farà bene"

"Era una partita importante, uno scontro diretto delicato, ed è stata vittoria meritata: sono molto contento per i ragazzi". Queste le prime parole di Matteo Mecacci nel post-gara, felice per la vittoria dei suoi: due punti che valgono doppio, considerato che quello contro i friulani era a tutti gli effetti uno scontro diretto. Ma il tecnico della Sella è anche consapevole che la strada è ancora lunga.

"E’ la terza vittoria nelle ultime cinque e se non ci fossimo suicidati con Nardò sarebbe stata la quarta, anche se con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Chiudiamo il girone d’andata in una situazione di classifica complessa, ma leggermente diversa rispetto ad un po’ di tempo fa, anche se il periodo continua a non essere facile. Ci siamo presi un rischio inserendo Mitchell, con soli quattro allenamenti nelle gambe, e ha pagato, visto il suo contributo alla vittoria di oggi. Per questo ci tengo a ringraziare la società nella figura del presidente in primis, e i consiglieri, che hanno fatto uno sforzo nel cercare di essere ancora più competitivi in un girone molto difficile. Penso sia importante che la società sia compatta e unita nel raggiungere il suo obiettivo e l’inserimento di Mitchell è una cosa che ci farà bene". E infine: "Bisogna stare calmi nei giudizi – prosegue Mecacci –, una rondine non fa primavera, basti pensare alle prossime partite che ci aspettano. Ma la scelta di Mitchell pensiamo possa darci una grande mano".

g.p.