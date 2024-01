Basket: la cura Sacchetti non è efficace, Vuelle Pesaro ko a Napoli

Napoli 14 gennaio 2024 - E’ andato via Buscaglia per lasciare posto a Sacchetti. Ma invertendo l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, perché la formazione pesarese continua a marciare come un sommergibile: esce fuori dal campo di Napoli con uno scarto di 18 punti (93 a 75) all’interno di una gara che è stata gara solamente per i primi dieci minuti del match grazie ad un Ford molto attivo e preciso in attacco, ma che poi si è perso nel corso della partita.

Nella boxe si sarebbe davanti ad un altro ko tecnico e cioè quello che permette di spedire tutti sotto la doccia prima della fine dei 40 di gioco perché il divario è troppo alto.

La distanza dalle due squadre arriva tra le altre cose osservando il tiro da tre punti: Napoli ha segnato 18 canestri su 36 tentativi pari al 50 per cento di media; Pesaro ha imbucato 8 tiri su 31 per un 25,8% di media.

Declinando ancora questo dato: Napoli ha segnato dalla distanza 57 punti contro i 24 di Pesaro. Sacchetti ribalta il materasso di questa formazione forse per cercare di capire qual è la scala gerarchica dei suoi uomini e tra le ‘innovazioni’ che propone c’è la presenza nel quintetto iniziale di Maretto, un 19enne italo argentino che ha alle spalle un solo minuto in campo.

Ebbene, questo ragazzo ha segnato 5 punti nei nove minuti che è stato in campo anche con una certa sicurezza. La grande e vera sorpresa di questa partita-non-partita.

Il problema di Sacchetti? Lo stesso che aveva poi Buscaglia: e cioè non ci sono giocatori all’interno della Carpegna Prosciutto che hanno una continuità offensiva al di là di quello che raccontano i tabellini perché due uomini come Bluiett e Totè hanno arrotondato il bottino negli ultimi 10 di gara quando la formazione campana stava viaggiando con trenta punti di vantaggio e Milicic stava ormai chiamando per entrare in campo anche il magazziniere.

Una situazione di grandissima difficoltà per la società – striscioni di protesta dei tifosi davanti la sede anche l’altro ieri –, perché la squadra ha bisogno assolutamente di un giocatore di livello per andare a coprire una serie di carenze sia sotto il profilo offensivo sia sotto il profilo atletico. Anche perché nessuno dei difensori biancorossi pesaresi è riuscito a marcare le guardie avversarie che hanno ‘bruciacchiato’ il cotone del canestro della Carpegna Prosciutto da tutte le posizioni. E se non arriva in tempi brevi un rinforzo quella che ha davanti Pesaro sarà un’altra settimana di passione.

Il tabellino

Gevi 93

Carpegna Prosciutto 75

GEVI NAPOLI: Pullen 15, Zubcic 11, Ennis 13, De Nicolao 7, Owens 9, Brown 17, Sokolowski 5, Lever 13, Bamba, Biar 1, Saccoccia 2, Ebeling. All. Milicic.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bluiett 14, Visconti 6, Ford 15, Maretto 5, Tambone 2, Cinciarini 9, Stazzonelli, Mazzola 9, Totè 15, Mockevicius. All. Sacchetti.

Arbitri: Lo Guzzo, Grigioni, Catani.

Parziali: 23-22, 47-33, 69-49. Tiri liberi: Napoli 5/6, Pesaro 13/19. Tiri da 3 punti: Napoli 18/36, Pesaro 8/31. Rimbalzi: Napoli 35, Pesaro 33. Assist: Napoli 18, Pesaro 16. Antisportivo a Zubcic. Falli tecnici a Totè e Sokolowski.