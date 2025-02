Naufragio Estra Pistoia. Mazzata nello scontro salvezza. Scafati la vince con Miaschi. La retrocessione è più vicina

ESTRA PISTOIA

89

GIVOVA SCAFATI

91

PISTOIA Benetti 4, Christon 13, Della Rosa 3, Rowan 13, Kemp 9, Cooke 5, Forrest 23, Saccaggi 5, Silins 14, Anumba ne, Pinelli ne, Boglio ne. All. Okorn

SCAFATI Gray 15, Zanelli, Anim, Sorokas 16, Miaschi 20, Pinkins 5, Cinciarini 18, Maxhuni 13, Akin 4, Sangiovanni ne, Greco ne, Pezzella ne. All. Ramondino

ARBITRI Paternicò, Borgioni, Patti

NOTE Parziali: 24-23; 54-45; 72-69. Tiri da due: Pistoia 24/44, Scafati 23/37. Da tre: Pistoia 8/22, Scafati 10/23. Liberi: Pistoia 17/21, Scafati 15/19. Rimbalzi: Pistoia 32, Scafati 31

PISTOIA

È notte fonda per l’Estra Pistoia, che con la sconfitta nello scontro salvezza di ieri sera (la 12esima nelle ultime 13 gare...) resta inchiodata all’ultimo posto vede aprirsi le porte della retrocessione in A2. Servivano due vittorie tra le mura amiche con le abbordabili Treviso e Scafati, sono arrivati due mazzate. Forse fatali.

I biancorossi, dopo un piccolo spavento iniziale con uno 0-6 nei primi minuti, si scrollano di dosso la paura e iniziano a macinare. Forrest, Christon e Cooke fanno la voce grossa e Pistoia rimonta lo svantaggio e si porta a più 6 a metà del primo quarto (16-10). La squadra dà la sensazione di essere collegata con la partita e anche quando Scafati prova a rientrare riesce a tenere botta. L’Estra è in controllo e in avvio del secondo quarto spinge forte e trova il più 9 (32-23), l’ex di giornata Andrea Cinciarini firma la rimonta e inchioda il risultato sul 38-38. Ma Pistoia non ci sta e con il gruppo degli italiani piazza una spallata pesante chiudendo il periodo sopra di 9 punti (54-45).

L’Estra difende – finalmente! – in maniera aggressiva lasciando pochi spazi a Scafati, che fatica non poco a trovare il canestro; in attacco la palla gira sia sul perimetro che sotto canestro ed i risultati arrivano. Pistoia si porta a più 12 ad inizio terzo quarto (57-45) con un tripla del solito Forrest, ma quando la partita sembra essersi messa nei binari giusti gli uomini di Ramondino hanno uno scatto d’orgoglio e con un parziale di 6-16 tornano a ridosso (64-61). Come se non bastasse, l’Estra perde anche Christon per un infortunio alla spalla. È l’inizio delle fine.

Pistoia resta attaccata con le unghie e con i denti alla partita cercando di mantenere un margine di vantaggio sufficiente a tenere la testa avanti: 72-69 alla fine del quarto. L’ultimo periodo è da cuori forti, una lotta senza quartiere e senza esclusione di colpi con le due squadre che non mollano di un centimetro. Scafati trova il vantaggio ancora con Cinciarini (74-75) ma capitan Della Rosa – in campo insieme a Saccaggi per tutti i minuti finali, con un opaco Rowan jr in panchina – ricaccia indietro gli avversari con una delle sue solite triple (77-75). E quando la Givova torna di nuovo avanti (77-80) ecco che Silins, fino a quel momento in ombra, sale in cattedra e riporta il match nelle mani di Pistoia (85-80 a 2’ dalla fine). Si va punto a punto fino agli ultimi secondi con Pistoia che a 10’’ dalla sirena è sopra di un punto (89-88) grazie alla lucidità dalla lunetta di Forrest.

Palla in mano a Scafati e qui i biancorossi commettono il più grave degli errori ovvero lasciare libero Miaschi, 20 punti a referto e autore in precedenza di una bomba irreale, che infila la tripla che chiude la partita e condanna Pistoia.

Maurizio Innocenti