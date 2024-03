Nba, clamorosa rimonta di Cleveland contro Boston. Fontecchio da applausi, ma Detroit è ko

Milano, 6 marzo 2024 - Si chiude la striscia positiva di Boston. Dopo 11 vittorie consecutive, la truppa di coach Mazzulla va ko a Cleveland con il risultato di 105-104. Avanti di 22 lunghezze nell'ultimo periodo, i Celtics si fanno rimontare dai Cavaliers, autori di un parziale di 34-17 nella frazione di chiusura, trascinati da un Wade da 20 punti (alla fine saranno 23 per lui) nel quarto quarto. Inutili per i biancoverdi la doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi di Tatum, che fallisce l'ultimo tiro, e i 45 punti della coppia composta da Porzingis e Brown. Colpo di Phoenix in casa dei Denver Nuggets. La franchigia dell'Arizona si impone 117-107 dopo un tempo supplementare. Senza Booker, sono Durant (35 punti) e Allen (28) a guidare i Suns all'affermazione sul parquet dei campioni in carica, ai quali non bastano i 28 punti di Murray e la doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi di Jokic, che tuttavia colleziona anche 7 palle perse.

Europei da sballo

Ancora una bella prova per Fontecchio. Contro Miami, l'azzurro manda a bersaglio, in 29 minuti trascorsi in campo, 22 punti, a -2 dal massimo stagionale e a -4 dal record personale, chiudendo da secondo miglior marcatore dei Pistons dopo Cunningham (23 per lui). Detroit però perde nuovamente, stesa 118-110 dagli Heat di un Butler da 26 punti, di cui 15 nell'ultima frazione. La prestazione (offensivamente parlando) più scintillante della notte porta la firma di Sengun, che stravince il duello con Wembanyama. Il turco colleziona 45 punti e 16 rimbalzi, mentre il francese 10 punti, 11 rimbalzi e 7 stoppate. Risultato? Gli Houston Rockets battono 114-101 i San Antonio Spurs, grazie anche ai 23 punti di Green e alla doppia doppia da 21 punti e 10 assist di Van Vleet. Un altro europeo protagonista è Doncic, che va in tripla doppia con 39 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Tuttavia, i suoi Dallas Mavericks si arrendono fra le mura amiche di fronte agli Indiana Pacers, che passano 137-120, con Haliburton a scrivere 19 punti e 11 assist.

Gli altri risultati

Fra le compagini più calde della lega c'è Orlando, che contro Charlotte ottiene il nono successo nelle ultime 11 uscite, salendo così al quarto posto nella classifica della Eastern Conference. A condurre i Magic alla vittoria per 101-89 è Banchero, autore di 22 punti. Tornano a esultare i Brooklyn Nets, che mandano al tappeto Philadelphia per 112-107. Schroeder e Finney-Smith combinano per 40 punti, Walker ne aggiunge 19, mentre per i Sixers (privi, oltre che di Embiid, pure di Maxey) c'è un Oubre da 30 punti. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione per 116-110 degli Atlanta Hawks al Madison Square Garden di New York e quella per 139-98 dei New Orleans Pelicans (34 punti per Murphy) a Toronto.

Leggi anche: Carica Virtus: Shengelia ritorna a bordo . Il lungo partirà con i compagni per la Grecia