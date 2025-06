Nba, Cooper Flagg prima scelta assoluta al draft 2025

New York (Stati Uniti), 26 giugno 2025 – Seguendo un copione che gli analisti e gli insider americani avevano scritto e previsto già da diversi mesi, questa notte – poco dopo le due italiane – Cooper Flagg è stato scelto con la prima chiamata assoluta al Draft NBA 2025 dai Dallas Mavericks, diventando così il secondo giocatore più giovane della storia (18 anni e 186 giorni) ad essere stato scelto con la prima chiamata assoluta dopo LeBron James . Quando il commissioner Adam Silver ha chiamato il suo nome, il ragazzone alto 203 centimetri e proveniente dalla prestigiosa università dei Duke Blue Devils sembrava comprensibilmente e visibilmente emozionato: “È un sogno che diventa realtà e voglio condividerlo con loro” ha detto Flagg contorniato dalla sua famiglia a margine della cerimonia. “Non avrei voluto passare questo momento con nessun altro diverso da loro - ha quindi proseguito -. Sono davvero al settimo cielo e ripeterò sempre di essere felice di essere una spugna pronta a scendere in campo per imparare giorno dopo giorno, circondato da giocatori da Hall of Fame. Sarà sicuramente un’esperienza incredibile. Mi sento davvero fortunato ad essere nella posizione in cui sono”. Ad accoglierlo nella famiglia dei Mavericks c’era invece il General Manager Nico Harrison che si è così preso un’importante rivincita dopo le critiche che erano piovute a seguito della trade che pochi mesi fa aveva portato Luka Doncic dai Mavericks ai Lakers e Anthony Davis, che si è poi infortunato gravemente, in Texas: “La fortuna aiuta gli audaci. Ci è andata bene con il draft. Credo che il suo più grande pregio sia quello di essere un giocatore bidimensionale. Quando lo vedi giocare, capisci che è uno che gioca duro. Avere un giocatore così buono e di cui tutti parlano anche riguardo agli aspetti intangibili, significa avere qualcuno destinato a contribuire alla tua cultura”. Un talento generazionale che arriva da una stagione degna di una etichetta tale: con la casacca dei Blue Devils, infatti, Cooper Flagg quest’anno ha viaggiato ad oltre 19 punti, 7 rimbalzi e 4 assist di media a partita, mettendo a referto un massimo di 42 punti contro Notre Dame il 12 gennaio scorso e vincendo tra le altre cose Oscar Robertson Trophy e premio di giocatore dell’anno 2025. Dopo di lui, nell’ipotetico podio del Draft sono stati chiamati Dylan Harper, guardia proveniente da Rutgers finita ai San Antonio Spurs, e VJ Edgecombe, guardia proveniente da Baylor ed entrata nella top tre un po’ a sorpresa grazie alla chiamata dei Philadelphia 76ers. Per trovare un giocatore europeo, in questo primo giro del draft in cui non sono stati scelti giocatori italiani (per la prima le altre trenta scelte verranno chiamate in una seconda cerimonia che si terrà questa notte), bisogna scorrere fino al francese Noa Essengue, chiamato con la dodicesima scelta dai Chicago Bulls dopo un ottima stagione con i tedeschi di Ulm.

Le prime 10 scelte

1. Cooper Flagg (Duke) - Dallas Mavericks 2. Dylan Harper (Rutgers) - San Antonio Spurs 3. VJ Edgecombe (Baylor, Bahamas) - Philadelphia 76ers 4. Kon Knueppel (Duke) - Charlotte Hornets 5. Ace Bailey (Rutgers) - Utah Jazz 6. Tre Johnson (Texas) - Washington Wizards 7. Jeremiah Fears (Oklahoma) - New Orleans Pelicans 8. Egor Demin (BYU) - Brooklyn Nets 9. Collin Murray-Boyles (South Carolina) - Toronto Raptors 10. Khaman Maluach (Duke, South Sudan) - Houston Rockets