Nba: Denver fuori dalla Nba Cup, super Curry trascina i Warriors

Bologna, 25 novembre 2023 – Nottata di verdetti in Nba per quanto riguarda l’In Season Tournament, il nuovissimo torneo che si disputa all’interno della regular season, con tante sorprese ed eliminazioni inaspettate. Senza ombra di dubbio, quella che fa più scalpore è quella dei Denver Nuggets che hanno perso 105-86 a Houston contro i Rockets. La squadra texana domina il match dall’inizio alla fine e, per la seconda volta in stagione, battono i campioni in carica. Decisive le prestazioni di Alperen Sengun che chiude con 21, 15 rimbalzi e 8 assist e Jabari Smith con 16 e 15 rimbalzi, non basta il solito Nikola Jokic da 38, 19 rimbalzi e 8 assist a coach Malone per vincere la partita. Qualche problema per i Nuggets in attacco in questo avvio di stagione: anche questa notte hanno tirato male dal campo (34%) e la transizione offensiva è meno efficace rispetto alla passata stagione. Sesta sconfitta nelle ultime sette partite e, dato il record di 2-2 nella Nba Cup, eliminazione dal torneo.

Fuori anche George e compagni, avanti i Pelicans

Un’altra eliminazione cocente è quella dei Los Angeles Clippers, che perdono in casa 106-116 contro i New Orleans Pelicans. Decisive le splendide prove delle due star dei Pels: 32 di Zion e 30 di Ingram, nonostante la squadra di coach Willie Green si sia fatta rimontare 21 punti di vantaggio. Ai losangelini non bastano i 34 di Paul George e i 20 di Leonard, mentre sono solo 8 con 2/8 al tiro per Harden e 3 con 1/8 dal campo per Russell Westbrook. Si interrompe così la striscia di tre successi consecutivi dei Clippers che, con un record di 1-3, vengono eliminati dall’In Season Tournament, mentre è 6-8 il record della regular season. Dall’altra parte i Pelicans si prendono la momentanea vetta del Gruppo B dell’ovest, grazie a un record di 3-1, ma ora martedì prossimo avranno bisogno di una sconfitta di Houston per essere sicuri del passaggio del turno come primi nel loro girone.

Curry trascina Golden State contro San Antonio

Ancora vivi, invece, i Golden State Warriors che battono 118 a 112 San Antonio e rimangono in corsa per il passaggio del turno. Partita che la squadra di coach Steve Kerr aveva in pugno, ma a poco meno di tre minuti dall’ultima sirena si vedono rimontare 15 punti di vantaggio e rischiano il ko. Ci ha pensato il solito Stephen Curry, autore di 35 punti con 11/20 dal campo e 7/13 da tre punti, decisivo anche l’apporto di Klay Thompson con 15 e un ottimo Dario Saric che ne mette 20 in uscita dalla panchina. Questa è stata l’ultima partita per la squadra californiana senza Draymond Green, che rientrerà dalla sospensione. Ora Steph e compagni, per quanto riguarda l’In Season Tournament, giocheranno la gara decisiva martedì notte contro Sacramento e, in caso di sconfitta, saranno fuori. Dall’altra parte San Antonio è 0-4 nel torneo e 3-13 in regular season (ricordiamo che le partite della Nba Cup valgono anche per il record della stagione regolare), dunque la truppa di Popovich è già abbondantemente eliminata. Non sono bastati i 24 di Vassell, i 22 di Johnson e altrettanti di Victor Wembanyama. Il francese è stato anche protagonista di un curioso siparietto, all’inizio della partita il nome scritto dietro la sua #1 era Wembanyana, dunque riportato in maniera sbagliata. Nel corso della gara Wemby ha poi cambiato la divisa con una dove il cognome era scritto correttamente, mentre la #1 ‘incriminata’ potrebbe anche diventare un pezzo da collezione.

Phoenix vince ancora

Sono sei successi in fila per i Phoenix Suns che schiantano 110 a 89 i Memphis Grizzlies. Con Beal e Durant fuori per un dolore al piede destro, ci pensa uno scatenato Devin Booker a trascinare al successo la squadra dell’Arizona: 40 con 5 rimbalzi per il figlio di Melvin, a cui si aggiungono 20 dell’esperto Eric Gordon. Dall’altra parte non bastano i 21 di Santi Aldama, mentre stecca la partita Desmond Bane che chiude con 6 punti e 3/12 al tiro. Memphis, con un record di 0-4, è fuori dal torneo, mentre rimangono in vetta al proprio girone i Suns con 3 successi e una sola sconfitta.

Career high di Lopez a 35 anni e successo per i Bucks

Terza vittoria su altrettanti incontri nella Nba Cup per Milwaukee che batte 131-128 Washington. Gara sempre in equilibrio, con il punteggio che è stato pari per 22 volte e ci sono stati 19 cambi di vantaggio, con nessuna squadra che è mai andata oltre i sette punti di margine. Per quanto riguarda i Bucks, l’acciaccato Giannis (qualche linea di febbre) ne mette 31 e uguale fa Dame Lillard, ma il vero eroe della serata è Brook Lopez che a 35 anni ritocca il suo massimo in carriera con 39 punti. Dall’altra parte ci sono 26 dell’ex Warriors Jordan Pool e 22 di Kuzma e Jones, che però non bastano per evitare la 13 sconfitta in stagione su 15 giocate (0-4 il record in Nba Cup).

Prima sconfitta interna per Minnesota, passano i Kings

Sacramento si prende il primo posto nel gruppo C della Western Conference, battendo 111 a 124 Minnesota che subisce così la prima sconfitta casalinga di questa stagione. Serata super dall’arco per i californiani che tirano 17/35 e con la doppia doppia da 36+12 assist di De’Aaron Fox e i 18 di Barnes, rendono vana la clamorosa prova da 35 di Anthony Edwards.

Toronto batte Chicago, l’ex DeRozan espulso

Chicago doveva assolutamente vincere per non essere eliminata dal torneo, ma è arrivato puntuale lo sgambetto di Toronto che era già out dalla competizione. Finisce 121 a 108 per i Raptors, guidati da OG Anunoby che ne mette 26. Partita sempre in controllo dei canadesi, che toccano anche il +20 nella ripresa. Tanta frustrazione per DeMard DeRozan, ex di serata, che dopo aver ricevuto un tecnico nel primo tempo se ne vede recapitare un altro a 1,4 secondi dalla fine per proteste nei confronti di Siakam che ha tirato da tre punti a partita già finita e con Toronto già eliminata (altrimenti, ricordiamo, nell’In Season Tournament sarà fondamentale anche la differenza canestri).

I Magic mandano ko Boston

È il terzo quarto a decidere la sfida tra Orlando e Boston, con i padroni di casa che piazzano un parziale di 17-0, recuperano la doppia cifra di svantaggio, si portano in testa e conducono fino alla sirena. Finisce 113-96 per Banchero (23+7 rimbalzi) e compagni. Ora nel gruppo C dell’Est è tutto aperto: i Magic sono in testa con 3-1, seguiti da Boston e Nets con 2 vittorie e 1 sconfitta, già fuori Toronto (1-2) e Chicago (0-3).

Tutto facile per Indiana contro Detroit

Sonoro 136-113 per Indiana nei confronti di Detroit. Motor city rimane in partita nei primi tre quarti, salvo poi crollare nel 4° subendo un parziale di 39-17. I 31 di Cade Cunnigham sono annullati dai 7 giocatori mandati in doppia cifra dai Pacers: i migliori sono Haliburton con 26 e Miles Turner con 23. Ancora imbattuta Indiana (9-6 RS) nel girone A, mentre rimane senza vittorie Detroit che incappa nella 13° sconfitta consecutiva (2-14 in RS).

New York di misura su Miami

I Knicks battono 100-98 Miami e tengono alte le loro chances di passare nel gruppo B della Eastern Conference. Con un folle parziale da 19-0 nel quarto quarto Brunson (24 punti e MVP) e compagni recuperano gli oltre 20 punti di margine e si portano in testa di un possesso negli ultimi secondi dell’incontro. È Jimmy Butler, 23 per lui, a prendersi la tripla della vittoria che però non trova il fondo della retina, condannando così Miami alla prima sconfitta nel torneo.