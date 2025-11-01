NBA Cup: Doncic ne fa 44 nel successo dei Lakers. I Bulls mettono la quinta

Los Angeles (Stati Uniti), 1° novembre 2025 – Nella notte di Halloween – festività molto sentita dai giocatori NBA, che tradizionalmente si presentano alla partita in costume – si è ufficialmente alzato il sipario sull’Emirates NBA Cup 2025 (le gare valgono però anche per la stagione regolare): miglior ritorno in campo non poteva esserci per Luka Doncic, rimasto ai box per tre partite a causa di un problema al dito e alla gamba. Il fuoriclasse sloveno ha infatti messo la sua inconfondibile firma sul secondo successo esterno di fila dei Los Angeles Lakers, i quali hanno sbancato Memphis battendo i Grizzlies 117-112 grazie soprattutto alla sua prestazione superlativa: il tabellino finale di Doncic recita 44 punti 12, rimbalzi e 6 assist che sono risultati determinanti per permettere ai californiani di risalire dal -14 di fine primo tempo. Sugli scudi, sempre sul fronte gialloviola, anche Austin Reaves con 21 punti. Per Doncic si tratta della terza partita consecutiva con almeno 40 punti segnati ad inizio stagione, un’impresa riuscita prima soltanto a Wilt Chamberlain. Ad Est, continua invece il momento scintillante dei Chicago Bulls, che hanno ottenuto la quinta vittoria in altrettante gare superando i New York Knkicks con un pirotecnico 135-125, sul quale c’è il timbro di un Josh Giddey da ben 32 punti mandati a bersaglio, tre in più dei 29 siglati dal dirimpettaio Jalen Brunson, capofila di quattro giocatori dei Knicks che hanno superato quota 20, senza tuttavia riuscire a cambiare le sorti della gara. Sempre in Eastern Conference, è arrivato anche il terzo sigillo di fila dei Boston Celtics, che hanno piegato 109-108 i Philadelphia 76ers, riscattando così il ko patito nella quinta partita proprio contro la franchigia della Pennsylvania: a tracciare la rotta verso il successo dei biancoverdi ci ha pensato il “solito” Jaylen Brown con 32 punti. Partiti con la quinta marcia innestata (38-25 dopo il primo quarto), i Celtics sono arrivati a toccare anche il +24 ma poi hanno subito la lenta ma inesorabile rimonta dei 76ers, i quali a 4” dalla fine hanno mancato con Tyrese Maxey (miglior realizzatore dei suoi con 26 punti) il canestro della possibile vittoria. Sul filo di lana anche le vittorie dei Los Angeles Clippers e dei Portland Trail Blazers: i californiani hanno avuto la meglio sui New Orleans Pelicans grazie a un canestro siglato a 0.4” dalla fine da Kawhi Leonard (su assist di Derrick Jones), il quale si è portato a casa anche la palma di miglior realizzatore del match con uno score personale di 34 punti. In quel di Portland, invece, i Trail Blazers hanno sconfitto sul filo di lana 109-107 i Denver Nuggets: decisiva la freddezza in lunetta di Jerami Grant che, a 1.4” dalla quarta frazione, ha regalato il suoi la vittoria al culmine di un 38-26 di parziale messo a segno nei 12’ finali. Si comincia a parlare di crisi ad Indianapolis: i Pacers hanno infatti incassato il quinto ko in altrettante gare perdendo 128-108 contro gli Atlanta Hawks di Jalen Johnson (22 punti e 13 rimbalzi). Infine, sono arrivate anche le vittorie di Toronto Raptors (122-101 contro i Cleveland Cavaliers) e Phoenix Suns (118-96 contro gli Utah Jazz).