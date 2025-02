Nba, Curry da favola: 56 punti. I Lakers volano, stop Denver

Milano, 28 febbraio 2025 - Tutti in piedi per Curry. Il fenomeno degli Warriors si rende protagonista dell'ennesima straordinaria prestazione e per la 14esima volta in carriera segna oltre 11 triple in un singolo match, mandandone a bersaglio 14 (su 19 tentativi) per l'esattezza. Il numero 30 chiude l'incontro sul campo di Orlando con un bottino di 56 punti (season high): è la nona volta che la stella dei Dubs, oltrepassata la soglia dei 30 anni, firma una prestazione da almeno 50 punti. Sotto di 14 punti all'intervallo, Golden State si affida proprio a Curry per risalire la china e il classe '88 risponde con 22 punti nella terza frazione, mandata in archivio dagli ospiti con un parziale di 40-22. Alla fine i padroni di casa devono arrendersi per 121-115, nonostante un super Banchero da 41 punti, ben supportato da Franz Wagner (27 punti). Gli Warriors vincono così la settima gara delle ultime otto disputate.

Stop Denver, i Lakers non si fermano

Si interrompe a Milwaukee la striscia positiva di Denver, che dopo nove affermazioni consecutive vede rallentare la propria corsa. I Bucks, trascinati da un sontuoso Antetokounmpo (28 punti e 19 rimbalzi), si impongono per 121-112. Inutile per i Nuggets la tripla doppia da 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist siglata da Jokic. Continuano invece a volare i Lakers, che contro Minnesota (priva di Randle e Gobert) ottengono il quarto successo di fila, l'ottavo nelle ultime 10 sfide. I gialloviola hanno la meglio con il risultato di 111-102, approfittando dell'espulsione nel terzo periodo di Edwards. Lebron James è letale e va in doppia doppia (33 punti e 17 punti), così come Doncic (21 punti e 13 rimbalzi). Bene anche Reaves, che termina l'incontro a quota 23 punti, mentre dall'altra parte Shannon Jr. fa registrare un bottino di 25 punti.

Gli altri risultati

Le assenze non impediscono a Dallas di mandare al tappeto gli Charlotte Hornets con il punteggio di 103-96. I Mavericks vengono presi per mano e condotti alla vittoria da Irving, che segna 25 punti, e Brown, autore di una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. A completare il quadro dei risultati ecco il colpo di New Orleans sul campo dei Phoenix Suns, ko 124-116 nonostante i 36 punti di Booker e i 28 di Durant. L'eroe per i Pelicans è Williamson, che conclude l'incontro con la prima della doppia in carriera (27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist).

