Nba, Doncic stende la "sua" Dallas. Cleveland continua a volare

Milano, 26 febbraio 2025 – Buona, buonissima la prima da ex di Doncic contro Dallas. Alla Crypto.com Arena, lo sloveno fa registrare una tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist e i Lakers mandano al tappeto i Mavericks, ottenendo così il nono successo nelle ultime 11 uscite. Il match termina 107-99, con LeBron James a prendersi la scena nell'ultimo periodo, nel quale segna 16 dei suoi 27 punti, ai quali aggiunge anche 12 rimbalzi. Bene per i gialloviola pure Reaves, che contribuisce con 20 punti, mentre dall'altra parte non bastano ai texani - sempre privi di Davis - le prestazioni di Irving, autore di 35 punti, e di Thompson, che chiude con 22 punti. Momento d'oro pure per Cleveland, che travolge Orlando sul parquet amico. I Cavaliers ottengono l'ottava affermazione consecutiva, consolidando il miglior record della lega. I Magic si arrendono 122-82.

Golden State non si ferma, vittorie in volata di Memphis e Houston

E' in gran spolvero pure Golden State. Da quando hanno inserito Butler, Curry e compagni hanno festeggiato il successo in sei occasioni su sette. Stavolta tocca a Charlotte fare strada agli Warriors che trionfano 128-92. Decisamente più equilibrata la sfida fra Memphis e Phoenix, che si decide all'overtime. Ad avere la meglio sono i Grizzlies per 151-148, con Morant che pareggia i conti ad un secondo dalla fine dei regolamentari. Nel supplementare, i Suns partono meglio, ma gli avversari replicano con un 7-0 che si rivela determinante. Già, perché la bomba di Durant che sarebbe valsa il secondo overtime non entra. Morant è il miglior marcatore dei suoi con 29 punti, seguito da Jackson con 28 e da Bane con 25. Inutili per la franchigia dell'Arizona le prove di Booker (28 punti), Durant (26) e Beal (24 punti e 11 assist). Si decide in volata anche Houston-Milwaukee, che si conclude 100-97 in favore dei Rockets, guidati dai 48 punti siglati dalla coppia Green-Sengun (anche 11 rimbalzi per il turco). Sul fronte Bucks, risultano insufficienti la doppia doppia di Antetokounmpo da 27 punti e 10 rimbalzi, e i 22 punti di Lillard.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco la vittoria interna dei New Orleans Pelicans ai danni dei San Antonio Spurs, ko 109-103 (24 punti di Murphy), e quella esterna dei Boston Celtics sul parquet dei Toronto Raptors per 111-101 (24 punti di Brown).

