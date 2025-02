Nba, Durant raggiunge quota 30mila punti. Solo vittorie esterne nella notte

Milano, 12 febbraio 2025 - Kevin Durant diventa l'ottavo giocatore della storia Nba a raggiungere il traguardo dei 30mila punti segnati in carriera dopo LeBron James, Kareem Abdul Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki e Wilt Chamberlain. L'ex Brooklyn Nets realizza 34 punti contro Memphis, ma non basta a Phoenix per strappare il successo. I Grizzlies, giunti all'11esima affermazione nelle ultime 13 uscite, si impongono al Footprint Center per 119-112 grazie in particolare all'apporto della coppia composta da Morant e Bane, che combinano per 46 punti. Nelle file dei Suns, da segnalare la doppia doppia di Bol da 18 punti e 14 rimbalzi. Vittoria in trasferta pure per i Pistons di Simone Fontecchio. L'azzurro segna 8 punti e cattura 10 rimbalzi, e Detroit batte nettamente Chicago, ko 132-92. La formazione di coach Bickerstaff viene trascinata da Beasley, autore di 24 punti, e Cunningham, che chiude l'incontro a quota 20 punti, mentre sul fronte Bulls non c'è niente da salvare.

Colpi in trasferta anche per Toronto e New York

Altro successo "on the road" è quello di Toronto sul parquet di Philadelphia. I Raptors festeggiano con il risultato di 106-103: decisiva la doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi di Barnes, ben supportato da Quickley (23 punti) e Dick (17 punti). Per le speranze dei Sixers non sono sufficienti i 27 punti di Embiid, vista la brutta serata di Maxey, a referto con appena 5 punti (1/9 al tiro). Il quadro dei risultati della notte viene completato dall'affermazione di New York a Indiana. I Knicks violano la Gainbridge Fieldhouse per 128-115, guidati da un Towns da 40 punti e 12 rimbalzi. Super prova anche quella di Hart, che sigla 30 punti. Inutili per i Pacers i 24 punti di Siakam. Intanto, in chiave mercato ecco una novità da Los Angeles: i Lakers accolgono Alex Len, centro ucraino di 31 anni, dopo che nelle scorse ore era saltato il passaggio ai gialloviola di Mark Williams, che ha superato le visite mediche.

