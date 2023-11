Nba, è subito. Wemba show: 38 punti ai Suns

Diciannove anni, un futuro che tutti prospettano radioso. E un presente sulle orme di un maestro qual è Gregg Popovich. Il francese Victor Wembanyama (nella foto), nella sfida con i Phoenix Suns, infila 38 punti con una prestazione davvero incredibile: 1526 al tiro. E non contento di tutto ciò, infila anche una doppia doppia, perché insieme con i 38 punti, che sono davvero tanti per un rookie, mette insieme anche 10 rimbalzi. Facile se sei alto 224 centimetri, ma nella Nba, se non sai prendere posizione, ti spazzano via come un fuscello. Che Wemba sia destinato a entrare nella storia, poi, ce lo fanno sapere anche gli stessi Spurs. Nella storia degli ’Speroni’ del Texas, c’è solo un precedente di un debuttante nella Nba capace di realizzare più di cento punti nelle prime cinque partite. Volete sapere chi è l’illustre precedente? Bene, David Robinson, l’Ammiraglio, ovvero quello che ha dato il via, negli anni Novanta, all’epopea di San Antonio. Ce n’è abbastanza per capire che Wemba è un predestinato. E del resto l’omaggio arriva proprio da un avversario, e che avversario: Kevin Durant. "Wembanyama ha un talento incredibile – dice KD –. Il suo entusiasmo lo vedi subito quando gli giochi contro. Ma non assomiglia a nessuno, lui è solo sé stesso. È molto diverso da chiunque altro". L’ultimo omaggio arriva dal suo coach: "E’ altruista, ma si prende le responsabilità". E se lo dice uno come Gregg Popovich, c’è da credergli.

a. gal.