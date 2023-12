Nba, Fontecchio firma il massimo stagionale. Ma per Utah è il terzo ko di fila

Milano, 12 dicembre 2023 - La miglior prestazione stagionale di Simone Fontecchio non serve a Utah per evitare la terza sconfitta consecutiva. Contro Oklahoma City, sempre più seconda forza nella Western Conference, l'azzurro fa registrare 19 punti, di cui 15 nel solo primo tempo, tirando 7/11 dal campo (3/6 da tre punti) e 2/2 ai liberi. L'ex Virtus Bologna e Milano, che viaggia a 7,8 punti di media a partita, rifila anche quattro stoppate agli avversari, cattura due rimbalzi e serve un assist in 23 minuti trascorsi sul parquet, ma i Thunder si impongono per 134-120, trascinati da uno Shai Gilgeous-Alexander da 30 punti (15 dei quali firmati nel terzo periodo).

Record negativo per gli Spurs

Nella notte Nba, arriva una storica prima volta per i San Antonio Spurs. Già, perché gli speroni mai avevano perso 17 gare consecutive. In casa degli Houston Rockets arriva il ko per 93-82 e di conseguenza il primato negativo. Alla squadra allenata da Gregg Popovich non basta la doppia doppia da 15 punti e 18 rimbalzi di Victor Wembanyama, mentre dall'altra parte il migliore è Tari Eason, autore di una prestazione da 18 punti e 14 rimbalzi. Dando un'occhiata alle altre sfide in programma, grandi protagonisti a livello offensivo soprattutto DeMar DeRozan, Jaren Jackson Jr. e Bogdan Bogdanovic. I primi due mettono a referto 41 punti ciascuno, il terzo 40 (massimo in carriera per il serbo), ma tutti e tre incappano in una sconfitta. Chicago infatti alza bandiera bianca per 133-129 di fronte alla Milwaukee di un Giannis Antetokounmpo da 32 punti e 11 rimbalzi, Memphis cede a Dallas con il risultato di 120-113 (35 punti per Luka Doncic, che timbra anche la tripla numero 1000 in carriera, diventando così il più giovane di sempre a raggiungere questa soglia) e Atlanta ha la peggio di fronte ai campioni in carica di Denver per 129-122, con Nikola Jokic e Jamal Murray a combinare per 54 punti.

Gli altri risultati

Da segnalare anche la performance di Zion Williamson, che con i suoi 36 punti spinge i New Orleans Pelicans all'affermazione sui Minnesota Timberwolves per 121-107. Grande apporto anche quello di Julius Randle per New York: il numero 30 scrive 34 punti e i Knicks sconfiggono 136-130 i Toronto Raptors. Stesso bottino per Joel Embiid (che ci aggiunge anche 10 rimbalzi) e i Philadelphia 76ers festeggiano la vittoria ai danni dei Washington Wizards per 146-101. Due punti con 2/2 dalla lunetta in 11 minuti per Danilo Gallinari. Completano il quadro dei risultati Detroit Pistons-Indiana Pacers 123-131, Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 104-94, Charlotte Hornets-Miami Heat 114-116 e Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers 132-127.

