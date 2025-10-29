Acquista il giornale
NBA, Fontecchio vince e convince ancora con i suoi Heat. OKC mette la quinta

Bene anche i Milwaukee Bucks di un eccellente Giannis Antetokounmpo, i Golden State Warriors e i Philadelphia 76ers

di MATTEO AIROLDI
29 ottobre 2025
Simone Fontecchio con la maglia dei Miami Heat

Miami (Stati Uniti), 29 ottobre 2025 – Non poteva cominciare in maniera migliore l’avventura di Simone Fontecchio con la casacca dei Miami Heat: nella sua prima settimana di gare ufficiali con la franchigia della Florida, l’azzurro è infatti andato in doppia cifra sia nella sconfitta all’esordio contro gli Orlando Magic che nei successi contro Memphis Grizzlies e New York Knicks, segnando in entrambe le vittorie 14 punti e raccogliendo gli elogi pubblici di coach Spoelstra. Una grande iniezione di fiducia per l’abruzzese classe 1995, che questa notte si è ripetuto inanellando la quarta prestazione di fila fatta di sostanza e qualità: Fontecchio ha infatti contribuito al pirotecnico 144-117 con cui gli Heat hanno travolto gli Charlotte Hornets segnando altri 10 punti (con tre 3/4 nel tiro da tre) nei 19’ giocati in uscita dalla panchina.

Corre Oklahoma

Non si arresta neppure la corsa degli Oklahoma City Thunder campioni in carica, che hanno messo a segno la quinta vittoria in altrettante gare piegando in casa i Sacramento Kings 107-101: un quinto sigillo su cui c’è la firma del solito Shai Gilgeous-Alexander, che ha messo assieme un bottino di 31 punti. Dopo un 1/9 al tiro in un terzo quarto in cui i Kings sono riusciti anche a prendere la testa del match con un 11-0 di parziale (83-80 per i californiani a 12’ dalla fine), il fuoriclasse canadese si è caricato la squadra sulle spalle e nei 12’ conclusivi ha mandato a bersaglio 9 punti (4/6 dal campo nel frangente), ispirando così il 27-18 di parziale che ha piegato le resistenze di Sancramento, a cui non sono bastati i 23 punti di Zach Lavine, i 19 di Demar DeRozan e la doppia doppia di Domantas Sabonis (10 punti segnati e ben 18 rimbalzi catturati).

Giannis show

Fresco vincitore del premio di miglior giocatore della settimana ad Est (in Western Conference il premio è andato al francese Victor Wembanyama degli Spurs), Giannis Antetokounmpo ha voluto celebrare l’ennesimo riconoscimento con un’altra prestazione da MVP: il fuoriclasse greco, spalleggiato da un Ryan Rollins da 25 punti (massimo in carriera per lui), ha infatti mandato a bersaglio 37 punti con un ragguardevole 16/22 dal campo e anche 8 rimbalzi catturati e 7 assist distribuiti ai compagni nel 121-111 con cui i suoi Milwaukee Bucks hanno vinto la super sfida di Eastern Conference contro i New York Knicks. Un punto in più dei 36 mandati a bersaglio sul fronte opposto da Jalen Brunson, mentre, sempre sul fronte dei Knicks, Mikael Bridges ha chiuso a 24 con anche 11 rimbalzi catturati. La differenza i Bucks l’hanno fatta nella ripresa, quando hanno concesso ai Knicks soltanto 45 punti a fronte dei ben 62 segnati. Infine, sempre nella notte, sono arrivate anche le vittorie dei Golden State Warriors del duo composto da Jimmy Butler (21 punti) e Steph Curry (19 punti e 8 assist nonostante il solo 2/8 nel tiro dalla lunga distanza, che hanno vinto nettamente il derby californiano battendo 98-79 i Los Angeles Clippers, e dei Philadelphia 76ers di Tyrese Maxey (39 punti) e Joel Embiid (25 punti), che hanno piegato 139-135 i Washington Wizards.

 

© Riproduzione riservata

