Nba, Gallinari finisce a Detroit. Lillard stende allo scadere Sacramento

Milano, 15 gennaio 2024 - Danilo Gallinari cambia squadra. Washington e Detroit hanno infatti imbastito una trade, che porta l'ex Olimpia Milano e Mike Muscala ai Pistons, mentre Marvin Bagley e Isaiah Livers (oltre a due seconde scelte future) fanno il percorso inverso. Il classe '88 chiude quindi la sua esperienza nella capitale americana con un bottino di 26 presenze (le ultime nove partite le ha saltate per un problema alla schiena), nelle quali ha viaggiato a 7 punti, 3 rimbalzi e 15 minuti di media a gara. Un'avventura tutt'altro che entusiasmante, alla luce anche del rendimento della squadra allenata da coach Wes Unseld, la peggiore della lega proprio dopo Detroit. Quella Detroit dove in passato ha già giocato un altro azzurro come Gigi Datome, ma che potrebbe non rappresentare la fermata finale del viaggio del Gallo. Già, perché all'orizzonte ci sarebbe un possibile buyout, così che il 35enne sia libero da free agent di accasarsi altrove, magari in una franchigia che lotta per i playoff e che ha bisogno di un uomo di esperienza per allungare le rotazioni.

Dame time

In attesa di capire quale sarà il futuro di Gallinari, nella notte sono state disputate quattro partite, la più emozionante delle quali è andata in scena a Milwaukee, dove i Kings hanno messo alle strette i padroni di casa. Tanto da sfiorare il colpaccio al tempo supplementare. Ma sul +2 Sacramento a cinque secondi dal termine dell'overtime dopo i liberi di Fox, in cattedra è salito Lillard, che si è inventato la tripla della vittoria (143-142) per i Bucks. L'ex Portland ha chiuso con 29 punti, mentre Antetokounmpo ha fatto registrare una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist. Tripla doppia pure per Sabonis, autore di una prestazione da 21 punti, 13 rimbalzi e 15 assist, con il lituano ottimamente supportato da un Fox da 32 punti.

Gli altri risultati della notte

Spettacolo anche a Minnesota, dove i Timberwolves si sono ripresi la vetta solita della Western Conference mandando al tappeto i Clippers per 109-105. Decisivo ancora una volta Edwards, che ha realizzato 33 punti, mentre Gobert è andato in doppia doppia con 15 punti e 18 rimbalzi, mandando a referto anche quattro liberi fondamentali nel finale in volata. Dall'altra parte non sono bastati alla franchigia di Los Angeles i 50 punti della coppia composta da Leonard e Powell, e la doppia doppia da 12 punti e 13 assist di Westbrook. Brutta serata al tiro per il tandem George-Harden, che hanno combinato per un 9/33 dal campo. Restando a Ovest, colpo esterno a Portland dei Phoenix Suns, che si sono imposti per 127-116 grazie soprattutto 34 punti di Booker e alla doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi dell'ex Nurkic. Per le speranze dei Trail Blazers non sono stati sufficienti i 33 punti del rookie Henderson e i 28 di Simons. A completare del quadro dei risultati della notte c'è l'affermazione per 104-87 dei Miami ai danni degli Charlotte Hornets.

