Nba, Golden State e Orlando volano ai playoff: sfideranno Houston e Boston

Milano, 16 aprile 2025 – Golden State e Orlando parteciperanno ai playoff Nba, entrambe da testa di serie numero 7. Sono questi i primi responsi dei Play-In. Gli Warriors stendono Memphis e al primo turno affronteranno Houston, mentre i Magic hanno la meglio di Atlanta e adesso se la vedranno con Boston.

Partiamo dalla sfida disputata al Chase Center, che va in archivio sul 121-116. Gli ospiti si illudono, volando a +9 in avvio. La reazione dei padroni di casa è immediata e al 12' il tabellone luminoso recita 31-25. I Dubs decollano nella seconda frazione, toccando pure il +20, prima del parziale rientro degli avversari, che all'intervallo sono comunque indietro di 12 punti. Trascinati da Bane, i Grizzlies tornano a far sentire il fiato sul collo ai ragazzi di coach Kerr nella ripresa. Questo nonostante Morant sia costretto momentaneamente a uscire per un problema alla caviglia sul -1. Memphis trova pure il sorpasso sul 94-96 e il finale si annuncia in volata. L'eroe è Curry, che insacca le due triple decisive, terminando la gara con un bottino di 37 punti (oltre a 8 rimbalzi), uno in meno rispetto a Butler. Dall'altra parte Bane sigla 30 punti, Morant 22 ed Edey fa registrare una doppia doppia da 14 punti e 17 rimbalzi. Con questo successo Golden State si assicura la serie (con fattore scampo sfavorevole) con gli Houston Rockets, mentre Memphis proverà ad acciuffare i playoff sul campo amico contro la vincente di Sacramento-Dallas.

Orlando supera Atlanta

Meno equilibrato il duello al Kia Center fra Orlando e Atlanta, che finisce 120-95. I Magic mettono in chiaro le cose fin da subito, scrivendo +15 al termine della prima frazione. Il divario fra le due compagini cresce ulteriormente nel secondo quarto e all'intervallo siamo 61-47. Gli Hawks però non mollano e si rendono protagonisti di un ottimo terzo periodo, che consente loro di avvicinarsi anche a -3. A 12 minuti dal termine invece il vantaggio di Banchero e compagni è di sei lunghezze. La franchigia della Florida accelera nuovamente nella quarta frazione, grazie in particolar modo alle iniziative di Anthony (26 punti) e Carter (19). Ad Atlanta non basta uno Young da 28 punti e adesso dovrà battere la vincente di Chicago-Miami per salire sul treno playoff. Treno sul quale monta ufficialmente Orlando, che al primo turno dovranno fare i conti con i Boston Celtics.