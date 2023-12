Nba, Antetokounmpo è stellare. Per Green sospensione a tempo indeterminato

Milano, 14 dicembre 2023 - Giannis Antetokounmpo è stellare nella notte. Il greco firma quella che risulta essere la miglior prestazione offensiva in carriera e della storia di Milwaukee, oltre che la migliore a livello Nba in questa stagione. Già, perché il fenomeno dei Bucks realizza la bellezza di 64 punti contro gli Indiana Pacers, sconfitti per 140-126. L'ala classe '94 tira 20/28 dal campo, 24/32 dalla lunetta, cattura 14 rimbalzi, serve 3 assist e ruba 4 palle: insomma, una partita da ricordare e al termine della quale l'ellenico pretende di avere il pallone di gioco, di cui però nel frattempo se ne impossessano gli avversari e così gli animi si accendono.

Gli altri protagonisti

Da una superstar a un'altra. Joel Embiid, mvp della scorsa stagione regolare, scrive 41 (di cui 30 nel solo primo tempo), aggiungendoci anche 11 rimbalzi e Philadelphia si impone contro Detroit, a cui non bastano i 33 punti di Bojan Bogdanovic, con il risultato di 129-11. Per i Pistons si tratta della 21esima sconfitta consecutiva. Non sono sufficienti ai Memphis Grizzlies i 44 punti di Jaren Jackson Jr. (massimo in carriera per lui) contro gli Houston Rockets, che conquistano la posta in palio per 117-104. Lo spettacolare duello fra Victor Wembanyama (30 punti e 13 rimbalzi) e Anthony Davis (37 punti e 10 rimbalzi) coincide con una sfida equilibratissima fra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers, vinta dai gialloviola per 122-119.

Qui azzurri

Fra i protagonisti della notte Nba anche Brandon Ingram, che con i suoi 40 punti trascina al successo per 142-122 i New Orleans Pelicans contro gli Washington Wizards di un Danilo Gallinari da 9 punti in 16 minuti passati sul parquet. Da un azzurro all'altro: Simone Fontecchio timbra 15 punti e tira giù 6 rimbalzi in 31', e i suoi Utah Jazz stendono i New York Knicks per 117-113. Completano il quadro dei risultati Phoenix Suns-Brooklyn Nets 112-116, Toronto Raptors-Atlanta Hawks 135-128 e Miami Heat-Charlotte Hornets 115-104.

La squalifica di Green

Dalle questioni di campo a quelle extra campo: dopo il pugno rifilato a Jusuf Nurkic nel corso del terzo quarto di Phoenix Suns-Golden State Warriors, Draymond Green è stata sospeso dalla Nba a tempo indeterminato. Il giocatore dovrà cominciare un percorso riabilitativo a cui sottoporsi con l'ausilio della lega e della sua franchigia prima di poter rientrare.

