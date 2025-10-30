NBA, i Celtics non lasciano scampo ai Cavs. Bulls ancora imbattuti

New York (Stati Uniti), 30 ottobre 2025 – Con l’NBA Emirates Cup alle porte, continua il primo scampolo della stagione regolare oltreoceano: ad Est è arrivata la seconda vittoria di fila dei Boston Celtics che si sono imposti con un perentorio 125-105 sui Cleveland Cavaliers, fermando la striscia vincente di tre successi della franchigia dell’Ohio. A mettere una firma decisamente importante su questo successo dei Celtics, che hanno preso le redini della partita nel secondo quarto con un parziale di 35-18, ci ha pensato Jaylen Brown con uno score personale di 30 punti. Ottimo, però, anche l’impatto in uscita dalla panchina di Sam Hauser (21 punti). Sale a quattro – in altrettante gare disputate – il bottino di successi dei Chicago Bulls, che hanno superato anche i Sacramento Kings 126-113: a tracciare la rotta verso questa vittoria, maturata grazie a un’accelerata all’alba del quarto quarto (13-5 di parziale che ha permesso di scollinare la doppia cifra di vantaggio), ci hanno pensato un Matas Buzelis da 27 punti con 11/18 al tiro, Josh Giddey (20 punti, 12 assist e 8 rimbalzi) e Kevin Huerter (18 punti in uscita dalla panchina). Dall’altra parte non sono invece risultati sufficienti i 30 punti mandati a bersaglio da Zach LaVine, che si presentava per la prima volta da avversario allo United Center. Ad Ovest, è invece servito un canestro allo scadere di Austin Reaves – che ha chiuso a quota 28 punti impreziositi da ben 16 assist – ai Los Angeles Lakers per avere la meglio per 116-115 sui Minnesota Timberwolves. Tra i gialloviola in evidenza anche Jake LaRavia con 27 punti, mentre nelle file di Minnesota – che ha sfiorato il colpaccio mettendo a segno un 29-19 nei 12’ finali – non sono bastati i 63 punti combinati del duo formato da Julius Randle (33) e Jaden McDaniels. Un Nikola Jokic da record – il serbo ha messo a segno la quarta tripla doppia in altrettante gare iniziali portando a casa 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist – ha vestito i panni del mattatore nel perentorio successo dei suoi Denver Nuggets a spese dei New Orleans Pelicans (122-88). Piuttosto netto anche il successo degli Houston Rockets che, dopo le due sconfitte iniziali, stanno pian piano rialzando la testa: i texani hanno sconfitto a domicilio 139-121 i Toronto Raptors facendosi trascinare dal tandem formato da Kevin Durant (31 punti e 5 rimbalzi) e Jabari Smith (18 punti). Molto più risicata l’imposizione dei Dallas Mavericks di Brandon Williams (20 punti) e Dwight Powell (18) sugli Indiana Pacers, che sono stati sconfitti 107-105 in casa dei texani, nonostante un Pascal Siakam da 27 punti, e ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Infine, sempre in nottata, sono arrivate anche le vittorie di Atlanta Hawks (117-112 contro i Brooklyn Nets), Detroit Pistons (135-116 contro gli Orlando Magic), Portland Trail Blazers (trascinati al 136-134 contro gli Utah Jazz dai 27 punti di Jrue Holiday, autore nel finale di quattro liberi fondamentali) e Memphis Grizzlies (114-113 contro i Phoenix Suns grazie a un Ja Morant da 28 punti).