NBA, i Thunder calano il "Settebello". Un super Doncic ferma gli Heat di Fontecchio

Oklahoma City (Stati Uniti), 3 novembre 2025 – Gli Oklahoma City Thunder calano anche il “Settebello”. Tra le mura amiche del Paycom Center, infatti, i campioni NBA in carica hanno infatti strapazzato 137-106 i New Orleans Pelicans – ancora a secco di vittorie dopo sei gare disputate – e hanno ottenuto il settimo sigillo in altrettanti incontri. Un successo maturato al termine di un match a senso unico, dal momento che OKC, nonostante le pesanti assenze di Dort, Holmgren (al terzo match ai box) e Williams, ha di fatto archiviato la pratica nel primo tempo: dopo il 39-22 piazzato nel primo quarto, i Thunder hanno continuato a spingere rientrando negli spogliatoi con ben 75 punti all’attivo e un rassicurante +23 (75-52), che ha reso la ripresa una pura formalità per Shai Gilgeous Alexander (migliore dei suoi con 30 punti e 7 assist nonostante un ultimo quarto a riposo. Dopo questa nottata, i Thunder restano l’unica franchigia ancora imbattuta perché sono arrivati i ko, dopo cinque vittorie di fila, di San Antonio Spurs (miglior partenza della storia della franchigia) e Chicago Bulls: i texani, complice anche la serata decisamente sottotono di Victor Wembanyama (9 punti con 4/14 dal campo) sono stati battuti con un perentorio 130-118 in casa dei Phoenix Suns di Devin Booker (top scorer dei suoi con 28 punti), mentre i Bulls hanno perso 128-116 nella super sfida di Eastern Conference contro i New York Knicks, i quali hanno così interrotto una striscia negativa di tre ko consecutivi. A mettere la firma su questo colpaccio della franchigia newyorkese ci ha pensato il tandem formato da Jalen Brunson (31 punti) e Karl-Anthony Towns (20 punti e 15 rimbalzi). Si ferma, invece, dopo cinque partite di fila la striscia di gare in doppia cifra dell’azzurro Simone Fontecchio (per lui 9 punti e 4 rimbalzi nei 19’ giocati questa notte), che con i suoi Miami Heat ha rimediato il secondo ko di fila perdendo 130-120 contro i Los Angeles Lakers di un Luka Doncic straripante (prima tripla doppia stagionale per lo sloveno, che ha chiuso a 29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e ben coadiuvato da Austin Reaves (26 punti e 11 assist) e Jack LaRavia (25 punti di Jake LaRavia). Sul fronte di Miami, non sono bastati i 31 punti di Jaime Jacquez Jr. che è partito dalla panchina. Sempre ad Est, tutto abbastanza semplice per i Philadelphia 76ers che – nonostante l’assenza di Joel Embiid (out per un problema al ginocchio sinistro) – hanno raggiunto i Bulls a quota cinque successi travolgendo 129-105 i Brooklyn Nets, i quali restano così ancora a secco di vittorie. Sugli scudi, nello scacchiere della franchigia della Pennsylvania, Kelly Oubre Jr. con 29 punti e Tyrese Maxey con 26. Convincente anche la vittoria dei Cleveland Cavaliers che, trascinati dai 37 punti mandati a bersaglio da Donovan Mitchell, si sono imposti per 117-109 sugli Atlanta Hawks (privi di Trae Young). Infine, sono arrivate anche le vittorie degli Charlotte Hornets (126-103 contro gli Utah Jazz) e dei Toronto Raptors (117-103 i Memphis Grizzlies).