Nba In-Season Tournament: i risultati. Wembanyama non basta, continua la crisi Spurs. Lebron trascina i Lakers. Pistons al decimo ko

Continua la crisi Spurs. Sesta sconfitta di fila per San Antonio, 120-129 con i Sacramento Kings, nonostante Wembanyama. Nella notte italiana della Nba In-Season Tournament, vittorie importanti per i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers. Rispondono i Bucks del rientrante Antetokounmpo, mentre a Ovest successi per Sacramento e Lakers. Vittoria in rimonta per i Boston Celtics in casa di Toronto (108-105) e per i New Orleans Pelicans (115-110) contro Denver. Vittoria in casa degli Hornets per i Milwaukee Bucks (99-130). Vittoria esterna per gli Orlando Magic contro i Chicago Bulls (103-97). Successo anche per Phoenix che vince 131-128 in casa di Utah. I Lakers battono Portland 107-95. Successo dei Clipper contro Houston (106-100). Prosegue la crisi dei Detroit Pistons: contro i Cleveland Cavaliers 108-100. Sconfitta anche per Washington: 120-99 con New York.