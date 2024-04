Nba, infortunio per Antetokounmpo: la preoccupazione di Milwaukee

Milano, 10 aprile 2024 – Terzo quarto di Milwaukee-Boston, rimessa dal fondo per i Bucks. Giannis Antetokounmpo serve Damian Lillard per avviare l'azione offensiva dei suoi. Il greco inizia a correre e dopo poco si ferma, si accascia a terra e accusa un dolore al polpaccio della gamba sinistra. La squadra allenata da coach Doc Rivers, nonostante questo episodio, riesce ad avere la meglio dei Celtics per 104-91, ma il risultato finale passa in secondo piano. A tenere banco è proprio l'infortunio di una delle stelle più luminose della lega, aiutato dai compagni a lasciare il parquet. Tornando negli spogliatoi, Giannis cammina sulle proprie gambe, ma zoppicando vistosamente. Non un bel segnale. Milwaukee, nel post partita, chiarisce che si tratta di "problema muscolare al soleo", ma ovviamente bisognerà attendere l'esito della risonanza magnetica prevista in queste ore per capire di che cosa si tratta. Sarà controllato anche il tendine d'Achille, che aveva dato fastidio ultimamente all numero 34.

La preoccupazione dei Bucks

Insomma, tutto l'ambiente Bucks tiene il fiato sospeso e incrocia le dita. Perdere a lungo il greco, a 10 giorni dall'inizio dei playoff, sarebbe una mazzata non da poco. Anche perché Milwaukee, nonostante l'attuale secondo posto nella classifica della Eastern Conference, in questa stagione sta faticando a trovare continuità di gioco e di risultati con Antetokounmpo in campo. Figuriamoci se dovesse rinunciare a lui, proprio ora che sta per cominciare la fase più importante e delicata di tutta l'annata. Quella dove - per chi come i Bucks aspira seriamente ad arrivare fino in fondo - sbagliare è vietato. "Quanto sono preoccupato? Molto, come credo tutti. Parliamo di Giannis - le parole di coach Rivers al termine della sfida, riportate da Sky Sport - Speriamo tutti per il meglio".

"Abbiamo bisogno di lui"

Come il loro allenatore, anche i compagni di Antetokounmpo paiono estremamente in ansia per le condizioni del classe '94. "Ogni volta che vedi un tuo compagno finire a terra - sottolinea Lillard - la preoccupazione c'è, anche perché è successo senza che avesse nessuno intorno. E poi in questo momento della stagione, al tuo miglior giocatore, la parte più importante della squadra, puoi solo dire 'maledizione'". All'ex Portland fa eco Khris Middleton: "Ai playoff abbiamo bisogno di lui, speriamo che riposando un paio di partite possa tornare più vicino possibile al 100%". I Bucks sanno benissimo che senza Giannis le aspirazioni di titolo sarebbero molto vicine allo zero.

Leggi anche: Virtus, Cordinier è molto più di una speranza. La Segafredo Arena prepara il tutto esaurito