Nba, Jokic ed Edwards lanciano Denver e Minnesota. Doncic storico

Milano, 8 marzo 2024 – In quello che potrebbe essere benissimo l'anticipo delle prossime Finals Nba, Denver ha ragione di Boston con il risultato di 115-109. Il protagonista del successo dei campioni in carica è Jokic, che firma l'ennesima tripla doppia stagionale, facendo registrare 32 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Ai Celtics invece non bastano un super Brown, autore di ben 41 punti, e un Porzingis in doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi. Prestazione sottotono invece per Tatum, che chiude con 15 punti tirando 5/13 dal campo. I Nuggets si confermano ad un passo dal primo posto a Ovest, occupato in solitaria da Minnesota. I Timberwolves si impongono per 113-111 a Indiana, con Edwards a piazzare la stoppata all'ultimo respiro ai danni di Nesmith che impedisce ai padroni di casa di agguantare l'overtime. La stella classe 2001, oltre alla giocata decisiva, timbra 44 punti. Da sottolineare anche il contributo di Gobert, che mette a referto una doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi. Per le speranze dei Pacers non sono sufficienti i 47 punti della coppia Siakam-Haliburton, con il secondo a distribuire pure 13 assist ai compagni.

Festeggiano Dallas e Phoenix

Restando nella Western Conference, affermazione interna per Dallas, che manda al tappeto Miami con il risultato di 114-108. Quinta tripla doppia consecutiva con almeno 30 punti a bersaglio per Doncic. L'unico a riuscirci oltre all'ex Real Madrid nella storia della lega? Westbrook nel 2017. Il fenomeno dei Mavericks termina la partita con 35 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. A trascinare i texani assieme allo sloveno ci pensa Irving con 23 punti, mentre dall'altra parte si segnala la doppia doppia da 27 punti e 11 assist di Rozier. Fa festa anche Phoenix, che sul parquet amico non dà scampo ai Toronto Raptors, ko 120-113 nonostante i 30 punti di Trent Jr. e la doppia doppia da 21 punti e 18 assist di Quickley. A spingere i Suns alla vittoria è soprattutto Durant e Allen, che collezionano rispettivamente 35 e 26 punti.

Gli altri risultati

È Sabonis l'eroe per Sacramento. Il lituano, oltre alla tripla doppia sfiorata (33 punti, 17 rimbalzi e 9 assist), produce il recupero e la schiacciata che consentono ai Kings di battere in volata San Antonio per 131-129. Gli Spurs, privi di Wembanyama, restano aggrappati al match grazie allo sforzo di Vassell (30 punti), ma sono costretti a inchinarsi al 48'. Colpo dei Chicago Bulls in casa dei Golden State Warriors per 125-122, con Vucevic e DeRozan a combinare per 66 punti (anche 11 rimbalzi per il montenegrino). Dopo le ultime brillanti apparizioni, Fontecchio vive una serata da appena 4 punti, ma i suoi Detroit Pistons sconfiggono 118-112 i Brooklyn Nets grazie ai 32 punti di Cunningham.