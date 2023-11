Nba, LeBron James espugna la "sua" Cleveland. Quintetto e vittoria per Fontecchio

Milano, 26 novembre 2023 - Prima il tributo e la commozione, poi la vittoria - la numero 10 in questa stagione - contro la sua ex franchigia. La Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland ha reso omaggio a LeBron James, che ai Cavaliers ha regalato il primo titolo Nba nel 2016. Ma il passato è il passato. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers non ha avuto particolari scrupoli e con 22 punti ai spinto i suoi al successo per 121-115. Il Prescelto però non è stato il miglior marcatore dei gialloviola, dato che Anthony Davis ha chiuso con 32 punti, oltre a 13 rimbalzi, mentre dall'altra parte non sono bastati i 22 punti di Donovan Mitchell.

Fontecchio titolare

Fra le altre notizie della notte Nba, da segnalare la prima partenza in quintetto di questa annata per Simone Fontecchio. L'azzurro è andato in doppia cifra, mettendo a referto 10 punti con 3/8 al tiro in 26 minuti. Peraltro, l'ex Bologna, Milano, Cremona e Reggio Emilia ha mandato a bersaglio un canestro importante nel finale di partita, che ha aiutato gli Utah Jazz ad avere la meglio dei Pelicans con il risultato di 105-100. Per la franchigia di Fontecchio si è trattata della prima affermazione dopo quattro stop consecutivi. Inutili per New Orleans i 41 punti della coppia composta da Brandon Ingram (26) e da Jordan Hawkins (25).

Gli altri risultati

La partita più spettacolare della notte è stata Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers, con Joel Embiid e compagni a festeggiare la vittoria per 127-123. Per l'Mvp della passata stagione Nba tripla doppia sfiorata con 35 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Filotto di successi interrotto (erano sei di fila) per la squadra di coach Mark Daigneault, che ha avuto 33 punti da Chet Holmgren e 31 da Shai Gilgeous-Alexander 31. Male i Dallas Mavericks, che crollano sul campo dei Los Angeles Clippers di Paul George (25 punti), finendo al tappeto per 107-88. Servono solo a limitare i danni i 30 punti di Luka Doncic. Completano il quadro dei risultati Brooklyn Nets-Miami Heat 112-97 e Washington Wizards-Atlanta Hawks 108-136 (Danilo Gallinari a riposo in via precauzionale).

