Nba, LeBron James è il primo giocatore della storia a superare quota 39mila punti segnati

Milano, 22 novembre 2023 - LeBron James sempre più nella storia. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers, già miglior marcatore di sempre, è infatti il primo giocatore Nba a superare quota 39.000 punti segnati in carriera. Gliene bastavano 5 per tagliare il traguardo. Alla fine sono 17 con anche 9 assist nella vittoria per 131-99 contro gli Utah Jazz di Simone Fontecchio (11 punti in 27 minuti per l'azzurro). Un successo che qualifica i gialloviola alla fase ad eliminazione diretta dell’In-Season Tournament. Meglio del numero 23 in questa partita fa il compagno di squadra Anthony Davis, che chiude con una doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi.

Spettacolo in Atlanta-Indiana

Ai quarti di finale dell'In-Season Tournament accedono anche gli Indiana Pacers, che si aggiudicano una gara balisticamente spettacolare contro gli Atlanta Hawks, battuti 157-152. Questa diventa la 16esima partita di sempre per punti segnati (309 punti quelli messi a referto da entrambe le compagini). Entusiasmante il duello fra Trae Young e Tyrese Haliburton: il primo firma una prova da 38 punti con 13/17 dal campo, mentre il secondo risponde con una doppia doppia da 37 punti e 16 assist. Da sottolineare anche le prestazioni di Dejounte Murray (28 punti) e Bogdan Bogdanovic (26 punti) per Atlanta, e di Buddy Hield (24 punti) e Obi Toppin (21 punti).

Gli altri risultati

In occasione di Philadelphia-Cleveland, sia Joel Embiid che Darius Garland finiscono con 32 punti. Ad avere la meglio sono i Cavaliers, guidati anche da Evan Mobley (18 punti e 12 rimbalzi) e Jarrett Allen (26 punti e 13 rimbalzi). L'Mvp della scorsa stagione fallisce il tiro della vittoria ai regolamentari, Tyrese Maxey (30 punti) quello del pareggio al termine del supplementare e i 76ers devono quindi arrendersi per 122-119. Completano il quadro dei risultati della notte Nba l'affermazione dei Phoenix Suns per 120-107 contro i Portland Trail Blazers, ispirata soprattutto da Kevin Durant (31 punti) e Devin Booker (28), e quella degli Orlando Magic contro i Toronto Raptors, mandati al tappeto 126-107 con Paolo Banchero a realizzare 25 punti.

