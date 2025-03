Nba, LeBron James supera quota 50mila punti segnati: è il primo di sempre

Milano, 5 marzo 2025 - LeBron James infrange l'ennesimo record. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers diventa il primo giocatore della storia Nba a superare la soglia dei 50mila punti segnati complessivamente tra stagione regolare e playoff. Alle sue spalle ecco Kareem Abdul-Jabbar (44.149 punti), Karl Malone (41.689), Kobe Bryant (39.283) e Michael Jordan (38.279). Il nativo di Akron lo fa grazie alla bomba realizzata all'inizio del primo quarto della partita vinta dai gialloviola contro i New Orleans Pelicans. Una partita che "The Chosen One" chiude da miglior marcatore dei suoi con un bottino di 34 punti (con cinque triple a bersaglio e 9/9 ai liberi), con anche 8 rimbalzi catturati e 6 assist distribuiti per i compagni. Un apporto decisivo, assieme a quello di Luka Doncic (30 punti e 15 assist), per avere ragione degli avversari e conquistare così la settima affermazione consecutiva, grazie alla quale adesso i Lakers occupano il secondo posto nella Western Conference.

Numeri strabilianti

Western Conference della quale l'ex Cleveland e Miami è stato eletto miglior giocatore di febbraio, dopo aver chiuso il mese con una media di 29.3 punti, 10.5 rimbalzi e 6.9 assist a partita. Numeri strabilianti che confermano per l'ennesima volta la longevità di LeBron, primo quarantenne di sempre ad aggiudicarsi il premio di miglior giocatore del mese. A febbraio, il 23 era riuscito anche a segnare 40 punti contro i Portland Trail Blazers, diventando il primo a raggiungere almeno in due occasioni questa quota realizzativa una volta compiuti 40 anni. Il super rendimento di James non solo sta portando in altissimo i Lakers, ma gli sta valendo il terzo gradino del podio nella corsa al titolo di Mvp della regular season dietro a Nikola Jokic e a Shai Gilgeous-Alexander.