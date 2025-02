Nba, LeBron James supera Jordan: seconda prestazione da 40 punti a 40 anni

Milano, 21 febbraio 2025 - LeBron James meglio di Michael Jordan. Non è un giudizio, ma un dato di fatto. Già, perché la stella dei Los Angeles Lakers ha raggiunto un traguardo mai tagliato dal sei volte campione Nba. Nella notte italiana, il numero 23 gialloviola ha realizzato 40 punti nella vittoria dei suoi sul campo dei Portland Trail Blazers, ko per 110-102. L'ex Cleveland e Miami ha tirato 14/24 dal campo, catturato 8 rimbalzi e distribuito 4 assist, perdendo però ben 11 palloni (massimo in carriera eguagliato). Per LeBron, è già la seconda volta con almeno 40 punti a referto una volta compiuti 40 anni. "The Chosen One" ci era riuscito anche lo scorso 7 febbraio, firmando contro i Golden State Warriors una prestazione da 42 punti, che ha reso James il giocatore più anziano - a 40 anni e 38 giorni - a segnare così tanto, dopo essere stato il più giovane, a 19 anni e 88 giorni, a totalizzare 40 punti in una singola gara. Nella storia della lega, Jordan aveva segnato almeno 40 punti a questa età, ma in un'unica occasione: nel 2003, MJ - allora in forza ai Washington Wizards - scrisse 43 contro i Nets, a 40 anni e 4 giorni.

Terzo per presenze in regular season

Peraltro, affrontando Portland, James è diventato il terzo giocatore ogni epoca con più partite disputate durante la regular season, superando Vince Carter. Il classe '84 è salito a quota 1542 (senza considerare i playoff, di cui è già primatista da anni con 287) e adesso è dietro solamente a Robert Parish, primo con 1.611 presenze, e Kareem Abdul-Jabbar, secondo con 1.560. Al termine di questa stagione, a meno di infortuni che lo costringano a restare fermo ai box, LeBron scalerà un'altra posizione, mentre per puntare al record sarà costretto a scendere sul parquet anche nella prossima annata, quando la carta d'identità segnerà 41 anni.