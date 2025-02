Nba, Minnesota stoppa la corsa di Okc. Golden State vince ancora

Milano, 14 febbraio 2025 - La sorpresa della notte in Nba arriva da Minnesota, dove i Timberwolves - pur privi di Gobert e Randle - interrompono la striscia di sette successi consecutivi di Oklahoma City, imponendosi con il risultato di 113-101 e riscattando il precedente ko con Milwaukee. A trascinare i padroni di casa al successo è soprattutto Reid, che confeziona una doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi. Edwards contribuisce alla vittoria con 23 punti, mentre dall'altra parte Gilgeous-Alexander e Jalen Willliams combinano per 44 punti (il canadese, che tira solo 10/21, ci aggiunge anche 9 assist), ma non bastano ai Thunder, che adesso hanno il medesimo record - il migliore della lega - dei Cleveland Cavaliers (44-10).

Colpi in trasferta per Warriors e Clippers

Continuano a convincere i Warriors dopo l'arrivo nella Bahia di Butler. Golden State viola il campo di Houston, che invece è in caduta libera (settima sconfitta nelle ultime nove gare). I Rockets si arrendono per 105-98: inutile per i texani la rimonta da -24 a -2, visto il parziale finale di 11-2 in favore degli ospiti, spinti dai 27 punti di Curry e dai 37 della coppia Butler-Podziemski. Per la formazione di coach Udoka sia segnalano i 25 punti di Holiday. Successo in trasferta pure per i Clippers, che non danno scampo a Utah. La franchigia di Los Angeles festeggia dopo un tempo supplementare per 120-116. Devastante prova di Powell, che chiude la sfida a quota 41 punti. Super anche Harden, che fa registrare una doppia doppia da 32 punti e 10 rimbalzi, mentre il debuttante Simmons sigla 12 punti, a cui aggiunge 7 rimbalzi e 6 assist. Insufficienti per i Jazz i 20 punti ciascuno di Markkanen e Filipowski, con il secondo che cattura anche 10 rimbalzi.

Gli altri risultati

Le assenze di Irving, Thompson, Davis, Lively, Washington e Gafford non frenano Dallas, che ha la meglio rispetto a Miami, messa al tappeto per 113-108. Exum conclude il match con un bottino di 27 punti; l'australiano è be supportato dal tandem Christie-Dinwiddie, a segno con 37 punti. Per gli Heat ecco i 40 punti di Herro. Va oltre soglia 40 McCollum: i suoi 43 punti guidano New Orleans verso la vittoria per 140-133 ai danni di Sacramento. I Kings alzano bandiera bianca all'overtime, nonostante i 32 punti di LaVine, che distribuisce anche 10 assist, e l'incredibile doppia doppia di Sabonis, che oltre a 22 punti tira giù 28 rimbalzi.

