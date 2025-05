NBA, playoff: i Thunder strapazzano 125-93 i Nuggets in gara 7 e vanno in finale ad Ovest

Oklahoma City (Stati Uniti), 19 maggio 2025 – Si stringe sempre di più il cerchio attorno alle pretendenti al titolo NBA 2024/2025, che sono ormai rimaste in quattro. A completare il quadro delle finaliste di conference sono stati gli Oklahoma City Thunder che, con un perentorio 125-93, hanno travolto i Denver Nuggets in gara 7 e hanno strappato il pass per la finale ad Ovest, nella quale affronteranno i Minnesota Timberwolves. A Shai Gilgeous-Alexander, protagonista assoluto della serata con un bottino personale di 35 punti (12/19 al tiro per lui), e compagni è bastato poco più di un quarto per sbarazzarsi dei Nuggets, che si presentavano ai blocchi di partenza del match con un Aaron Gordon che è riuscito eroicamente a scendere in campo nonostante lo stiramento alla coscia sinistra rimediato nel corso di gara 6 (8 punti e 11 rimbalzi per lui, partito in quintetto e rimasto sul parquet per 25 minuti). Già nel secondo quarto, infatti, OKC ha dato una devastante spallata piazzando un 39-20 di parziale che ha ben presto spento le velleità di Denver, a cui non sono bastati i 20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di un Nikola Jokic a tratti più sottotono rispetto a quanto ci aveva abituati, e i 19 di Chris Brown. Sul fronte di OKC, a brillare oltre al “solito” Gilgeous-Alexander ci hanno pensato un Jalen Williams da 24 punti conditi con 7 assist distribuiti e 5 rimbalzi catturati e Chat Holmgren che ha chiuso con una preziosa doppia doppia (13 punti e 11 rimbalzi).

La gara

E dire che la serata sembrava essere cominciata sotto una buona stella per i Nuggets, capaci di mettere in campo una difesa (che ha fatto ricorso anche alla zona) molto efficace nel limitare l’attacco dei Thunder. Il resto lo ha fatto Jokic, che assieme a Gordon ha trascinato Denver addirittura fino al +11 raggiunto sul 21-10 a 5’ dal primo mini-intervallo. Un tentativo di fuga che ha pungolato l’orgoglio di OKC che, aiutata da Caruso e Wiggins ha chiuso la frazione dimezzando lo svantaggio (26-21). Un mini-parziale di 5-0 che si è poi allungato con altri otto punti di fila mandati a bersaglio in avvio di seconda frazione dai Thunder, che hanno così messo la freccia del sorpasso (29-26). A quel punto, Denver ha provato ad aggrapparsi a Braun, Gordon e Jokic per non perdere contatto ma nella seconda parte del quarto ha iniziato a sbandare poderosamente sotto i colpi del duo formato da Gilgeous-Alexander e Williams, che a suon di canestri hanno fatto schizzare OKC dal +1 al +14 di metà gara in appena 3’ (60-46). Un 39-20 di parziale complessivo nel quarto che ha frastornato e non poco i Nuggets, i quali – al rientro sul parquet – hanno continuato ad arrancare, accumulando sempre più punti di svantaggio e scivolando addirittura a -27 (96-69). La quarta frazione si è così trasformata in una vera e propria passerella verso la conquista della finale di Western Conference per i Thunder che hanno toccato l’apice della loro serata addirittura sul +43 (125-82).