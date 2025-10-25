NBA, prima vittoria di Fontecchio con gli Heat. Doncic trascina i Lakers

Los Angeles (Stati Uniti), 25 ottobre 2025 – Erano ben dodici le gare di regular season in programma nella nottata NBA appena trascorsa: dopo il passo falso all’esordio nel derby californiano contro i Golden State Warriors, è arrivato il pronto riscatto dei Los Angeles Lakers che, pur essendo ancora orfani di LeBron James, hanno superato 128-110 i Minnesota Timberwolves. Un successo maturato nel segno di Luka Doncic che, dopo i 43 punti nel match d’apertura, ha alzato ulteriormente l’asticella, mandandone a referto addirittura 49 – con anche 11 rimbalzi e 8 assist – questa notte e diventando così il quarto giocatore della storia NBA ad aver segnato almeno 40 punti nelle prime due gare stagionali.

La prima di Fontecchio

Primo successo in maglia Heat, invece, per Simone Fontecchio: la franchigia della Florida, che in questi giorni ha dovuto fare i conti con il primo ko patito contro Orlando e soprattutto con lo scandalo scommesse-gioco d’azzardo che ha portato anche di Terry Rozier (proprio in forza a Miami), ha travolto 146-114 i Memphis Grizzlies grazie anche ai 14 punti, 4 rimbalzi e 2 in uscita dalla panchina dell'azzurro. Avvio di stagione in salita, invece, per i Boston Celtics che, perdendo 105-95 contro i New York Knicks in una delle gare più ricche di fascino e storia ad Est, hanno rimediato la seconda sconfitta in altrettante gare disputate. La svolta del match è arrivata nel secondo quarto, nel quale i Knicks – sospinti dai 31 punti di Jalen Brunson e dalla doppia doppia di Karl-Anthony Towns (26 punti e 13 rimbalzi) – hanno piazzato un devastante parziale di 42-14 per poi non voltarsi più indietro.

Super Giannis

Un Giannis Antetokounmpo da 31 punti segnati e impreziositi da 20 rimbalzi catturati ha invece giocato un ruolo decisivo nella seconda vittoria dei Milwaukee Bucks (la prima lontana dal Wisconsin), i quali hanno superato 122-116 i Toronto Raptors. Sempre in Eastern Conference, pronto riscatto dei Cleveland Cavaliers di uno strepitoso Donovan Mitchell (35 punti con 10/16 al tiro), che hanno battuto 131-124 i Brooklyn Nets. Sugli scudi in casa Cavs, con 22 punti a testa, anche Sam Merrill e Jarrett Allen. È invece servito un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per avere la meglio per 120-116 sui New Orleans Pelicans. Una vittoria nella quale c’è il contributo a dir poco decisivo di Victor Wembanyama, capace di sfiorare la tripla doppia con un bottino personale di 29 punti 11 rimbalzi e ben 9 stoppate rifilate agli avversari. Di Harrison Barnes e Stephon Castle, i liberi che hanno messo in ghiaccio la vittoria nell’overtime, nel quale Wemabanyama è uscito per limite di falli. Buona la prima da coach ad interim sulla panchina di Portland – scossa dall’arresto di coach Chauncey Billups nell’ambito dello scandalo scommesse scoppiato nei giorni scorsi – per Thiago Soplitter: i Trail Blazers hanno infatti travolto 139-119 i Golden State Warrios con una grande prova di Deni Avdija (26 punti e 6 assist). Infine, ci sono da registrare anche le vittorie di Washington Wizards (117-107 a spese dei Dallas Mavericks), Sacramento Kings (che hanno superato in volata 105-104 gli Utah Jazz), Los Angeles Clippers (129-102 contro i Phoenix Suns), Detroit Pistons (115-11 contro gli Houston Rockets) e Atlanta Hawks (111-107 contro gli Orlando Magic).