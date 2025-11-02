NBA, primo squillo dei Pacers. I Rockets travolgono i Celtics

Città del Messico (Messico), 2 novembre 2025 – Dopo la prima tornata di gare della NBA Emirates Cup, disputata nella nottata tra venerdì e sabato, è arrivato anche il turno della prima gara giocata al di fuori degli Stati Uniti nella stagione 2025/2026: questa notte, a Città del Messico, si è infatti giocato l’NBA Mexico City 2025 (gara che fa parte delle 82 di stagione regolare) tra i Dallas Mavericks e i Detroit Pistons. Ad aggiudicarsi la sfida con un perentorio 122-110 è stata la franchigia del Michigan: un successo costruito attorno all’asse di ferro formate da Jalen Duren, autore di 33 punti (suo massimo in carriera) e Cade Cunnigham (21 punti impreziositi da 13 assist) e che ha preso corpo nella quarta frazione, nella quale è arrivato un parziale decisivo di 35-17. Ai Mavs non sono invece bastati i 31 punti di D’Angelo Russell. Dopo cinque sconfitte, invece, a Indianapolis è arrivato il primo successo della stagione degli Indiana Pacers (Finalisti dello scorso anno), che hanno piegato in rimonta i Golden State Warriors 114-109: sotto di 11 lunghezze a poco più di 6’ dalla fine, i Pacers hanno toccato con mano la possibilità di incassare il sesto ko in altrettante gare, ma poi hanno avuto un importante ruggito d’orgoglio e, trascinati da Aron Nesmith (top scorer con 31 punti) e Quenton Jackson (25 punti, di cui 12 mandati a bersaglio nella frazione conclusiva), hanno ribaltato la situazione con un parziale di 21-5. Agli Warriors non sono invece bastati i 44 punti combinati di Steph Curry (24) e Jimmy Butler (20 con anche 7 assist e 6 rimbalzi).ù

Rockets a valanga

Decisamente schiacciante è stata invece la vittoria degli Houston Rockets che, nel big match di nottata sull’asse Est-Ovest, hanno travolto i Boston Celtics – che erano reduci da tre vittorie di fila – con uno schiacciante 128-101: gara indirizzata già dal quarto d’apertura, in cui i Rockets hanno schiacciato sul pedale dell’acceleratore con un parziale di 37-24 per poi non voltarsi più indietro e chiudere con ben 7 uomini in doppia cifra.

Sugli scudi, Kevin Durant con 26 punti in 30 minuti giocati (nell’ulimo quarto è stato tenuto a riposo) e Alperen Sengun (16 punti, 10 rimbalzi e 9 assist).ù

Gli altri risultati

L’immediato ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo non è invece bastati ai Milwaukee Bucks per evitare il ko in volata contro i Sacramento Kings, che hanno espugnato il Fiserv Forum: proprio grazie all’asso greco (26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e a Kyle Kuzma (22 punti in uscita dalla panchina), i Bucks hanno cercato di rientrare dal -6 di inizio quarto quarto, ma non sono riusciti ad andare oltre il -1 suggellato dalla tripla di Myles Turner a 50” dalla fine (133-132), perché poi Schroder ha fermato la rimonta con un due su due in lunetta finale. Sul successo dei Kings ci sono le firme del già citato Schroder (24 punti), di Domantas Sabonis (anch’egli autore di 24 punti), ma soprattutto del tandem formato da Zach LaVine (31 punti) e DeMar DeRozan (29 punti). Infine, ci sono da registrare anche le vittorie di Minnesota Timberwolves (122-105 contro gli Charlotte Hornets) e Orlando Magic (125-94 contro i Washinton Wizards).