Nba, risultati della notte: un buon Fontecchio ko all'esordio a Miami

Miami (Stati Uniti), 23 ottobre 2025 – È cominciata con un ko ma con una buona prestazione personale l’avventura di Simone Fontecchio a Miami: l’azzurro ha infatti chiuso con 13 punti in uscita dalla panchina (6/9 al tiro per lui) nella sconfitta per 125-121 dagli Heat contro gli Orlando Magic, trascinati da Paolo Banchero (24 punti e 11 rimbalzi), Franz Wagner (24 punti) e Desmond Bane (23). Grande era anche l’attesa per il debutto della prima scelta assoluta all’ultimo Draft: Cooper Flagg. Il prodotto dei Duke Blue Devils, alla sua prima in NBA, ha infatti portato a casa soltanto 10 punti con 4/13 dal campo nel netto ko subito dai suoi Dallas Mavericks nel “derby texano” contro i San Antonio Spurs. Mattatore assoluto della gara è stato Victor Wembanyama, che ha messo assieme un bottino personale di 40 punti (15/21 al tiro), conditi con 15 rimbalzi e 3 stoppate date, segno chiaro di un dominio del francese anche nella metà campo difensiva. A quota 40 Tyrese Maxey nel colpo esterno dei Philadelphia 76ers che hanno sbancato Boston battendo i Celtics 117-116. A dargli man forte ci ha pensato il rookie VJ Edgecombe, che ha fatto registrare la seconda miglior prestazione per un esordiente (in cima alla classifica resta Wilt Chamberlain con 43 punti siglati proprio con la casacca di Philadelphia il 24 ottobre 1959 contro New York) mandando a bersaglio ben 34 punti. La gara si è decisa con un finale al cardiopalma: sotto di quattro lunghezze a 22” dalla fine dopo i liberi di Maxey, Phila ha subito la tripla del -1 da Pritchard a 15” dal gong, per poi riuscire a mettere in ghiaccio la vittoria proprio grazie a un glaciale due su due in lunetta di Egdecombe. Sempre ad Est, successo autoritario per i Milwaukee Bucks di un Giannis Antetokounmpo da 37 punti e 14 rimbalzi, che hanno battuto i Washinghton Wizards 133-120. Parte bene anche la stagione dei New York Knicks, che hanno superato 119-111 i Cleveland Cavaliers grazie alle prove di grande sostanza di OG Anunoby (24 punti e 11 rimbalzi) e Jalen Brunson. Tutto facile pure per gli Charlotte Hornets del duo formato da Brandon Miller (25 punti al suo ritorno in campo dopo uno stop forzato che durava dal 15 gennaio scorso) e Miles Bridges, che hanno superato 136-117 i Brooklyn Nets. Sul velluto anche i Toronto Raptors, che hanno sconfitto 138-118 gli Atlanta Hawks con un terzo quarto travolgente, nel quale è arrivato un parziale di 45-28. Ben sette gli uomini in doppia cifra tra i canadesi, con RJ Barrett spintosi fino a quota 25. Infine, ci sono da registrare anche i successi di Chicago Bulls (115-11 contro i Detroit Pistons con un Nikola Vucevic da 28 punti conditi con 14 rimbalzi), Utah Jazz (129-108 contro i Los Angeles Clippers con 22 punti di Walker Kessler e e 20 a testa per Lauri Markkanen e Brice Sensabaugh, partito dalla panchina), Phoenix Suns (120-116 contro i Sacramento Kings), Memphis Grizzlies (128-122 contro i New Orleans Pelicans) e Minnesota Timberwolves (118-114 contro i Portland Trail Blazers).