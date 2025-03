Nba, Cleveland inarrestabile. Magia Haliburton: Milwaukee ko. Sorride Fontecchio

Milano, 12 marzo 2025 - Cleveland eguaglia la miglior striscia di vittorie della sua storia, ottenendo il 15° successo consecutivo ai danni di Brooklyn, ko per 109-104. I Nets, reduci dal colpo contro i Lakers, si illudono, volando sul +18 nel corso del terzo periodo, per poi essere rimontati dai Cavaliers, che privi di Mitchell vengono trascinati da un Garland da 18 punti nell'ultima frazione e 30 in totale. Da segnalare anche la doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi di Allen. Dall'altra parte non bastano i 27 punti di Thomas. Con questa affermazione la squadra allenata da coach Atkinson si aggiudica la Central Division: per Cleveland si tratta dell’ottava volta.

Miracolo di Haliburton

Restando nella Eastern Conference, è clamoroso quello che accade a Indianapolis, dove Milwaukee riesce a perdere pur avendo 3 punti di margine sui padroni di casa a tre secondi dalla fine. L'eroe per i Pacers è Haliburton, che si inventa la giocata da 4 punti (tripla più fallo subito) decisiva. I Bucks alzano bandiera bianca (terza sconfitta consecutiva) per 115-114, nonostante i 23 punti di Lopez e le doppie doppie di Giannis Antetokounmpo (19 punti e 17 rimbalzi) e Lillard (15 punti e 11 assist). Il greco tuttavia si rende protagonista in negativo, commettendo il fallo sulla bomba segnata da Haliburton. Haliburton che fa registrare una doppia doppia da 14 punti e 10 assist. Doppia doppia pure per Siakam (25 punti e 12 rimbalzi).

Sorridono Detroit e New Orleans

Tornano al successo i Pistons di Fontecchio. Detroit ha ragione di Washington con il punteggio di 123-103 e ottiene così la vittoria numero 12 nelle ultime 15 uscite. Un ruolino di marcia che sta consentendo al momento ai rossoblù di occupare la sesta piazza nella Eastern Conference. Sugli scudi, nel match contro gli Wizards, la coppia formata da Cunningham e Duren, entrambi in doppia doppia: il primo chiude la sfida con un bottino di 27 punti e 10, mentre il secondo contribuisce con 15 punti e 13 rimbalzi. Buona prestazione per Fontecchio, autore di 8 punti in 18' di utilizzo. A completare il quadro dei risultati della notte ecco l'affermazione a sorpresa sul parquet amico di New Orleans ai danni dei Los Angeles Clippers per 127-120. Per i Pelicans, Williamson va in tripla doppia con 22 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Inutili per gli ospiti i 29 punti di Leonard e la doppia doppia da 25 punti e 17 assist di Harden.