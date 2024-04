Nba, Jokic spinge Denver al primo posto a Ovest. Dallas contro Clippers ai playoff

Milano, 11 aprile 2024 - Un monumentale Jokic trascina Denver alla vittoria nel big match della Western Conference contro Minnesota. Sul campo amico, i campioni in carica si guadagnano il primo posto sconfiggendo i Timberwolves per 116-107. Il centro serbo realizza 41 punti e cattura 11 rimbalzi, mentre Murray e Porter Jr. contribuiscono rispettivamente con 20 e 18 punti. Agli ospiti, privi di Towns, non bastano i 25 punti di Edwards e la doppia doppia da 13 punti e 15 rimbalzi di Gobert. Per quanto riguarda la classifica ad Ovest, i Nuggets sembrano ormai avviati a chiudere in vetta, a meno di scivoloni clamorosi nelle ultime due uscite. Minny è seconda alla pari degli Oklahoma City Thunder, vittoriosi nella notte contro i San Antonio Spurs (battuti 127-89): insomma, tutto è ancora da decidere per le zone altissime della graduatoria.

Dallas ai playoff, Lakers e Warriors al play-in

Affermazione fondamentale per Dallas in quel di Miami, che vale ai texani la certezza dell'accesso diretto ai playoff, dove sfiderà i Los Angeles Clippers. I Mavericks passano per 111-92, guidati dalla coppia da 54 punti composta da Doncic e Irving. Lo sloveno sfiora la tripla doppia, alla luce dei 9 rimbalzi tirati giù e dei 9 assist distribuiti ai compagni. Gli Heat, che hanno 21 punti da Herro e un Love in doppia doppia con 16 punti e 11 rimbalzi, saranno costretti ad affrontare il play-in. Stesso destino ad Ovest per Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Questo alla luce del colpo di Phoenix in casa dei Clippers, ko per 124-108. I Suns restano in corsa per la qualificazione diretta ai playoff, spinti al successo dai 37 punti di Booker, dai 40 del tandem Beal-Durant e dalla doppia doppia da 19 rimbalzi e 10 assist di Nurkic. Per le speranze di vittoria della truppa allenata da coach Lue, che lascia a riposo Leonard, Harden, George e Westbrook, non sono sufficienti i 37 punti di Hyland.

Gli altri risultati

Senza Giannis Antetokounmpo, sono Portis e Lillard a guidare Milwaukee contro gli Orlando Magic, stesi 117-99. Il primo colleziona 30 punti e 9 rimbalzi, mentre il secondo chiude a quota 29 punti e 9 assist. Il secondo posto della Eastern Conference è sempre più vicino per i Bucks. In quarta posizione troviamo i Cleveland Cavaliers, che regolano 110-98 i Memphis Grizzlies grazie in particolar modo ai 29 punti di Mitchell. Perdono fra le mura di casa gli Atlanta Hawks, avanti di 15 lunghezze contro Charlotte in apertura di ultima frazione. Gli Hornets piazzano la rimonta e Bridges manda a bersaglio - a circa quattro secondi dalla fine - il canestro che vale il 115-114 conclusivo. Inutile per i locali il rientro dall'infortunio di Young. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione per 106-102 dei Brooklyn Nets ai danni dei Toronto Raptors.