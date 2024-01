Nba, Durant e Jokic sono super. Lakers trascinati da Russell

Milano, 22 gennaio 2024 - E' Durant uno dei principali attori nella notte Nba. La stella di Phoenix si prende la scena con una prestazione da 40 punti, decisiva per avere la meglio di Indiana (priva di Haliburton) per 117-110. Con questa partita, l'ex Oklahoma City e Golden State si prende un record della franchigia per la quale gioca: nessun altro prima di lui era infatti riuscito a segnare così tanto senza tirare neppure un libero. Il numero 35 chiude con 18/25 dal campo e cattura pure 9 rimbalzi. Da segnalare per i Suns anche l'apporto della coppia Booker-Beal, che produce 51 punti, e di Nurkic, che colleziona 13 rimbalzi, mentre sul fronte Pacers, il miglior marcatore è Hield con 18 punti. Tre in meno per Siakam.

Sorridono Denver (con super Jokic) e Boston

Come Durant, anche Jokic sale in cattedra. Il serbo firma una doppia doppia da 42 punti (15/20 al tiro) e 12 assist, oltre a 8 rimbalzi e nessuna palla persa, che trascina Denver al successo esterno a Washington con il risultato di 113-104. A contribuire all'affermazione dei Nuggets sono pure Murray e Porter Jr, autori di 19 punti a testa, e Gordon, anch'egli in doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi. Ai Wizards non bastano i 17 punti di Kuzma e la doppia doppia da 14 punti e 13 assist di Jones. Sorride pure Boston, che ottiene la vittoria per 116-107 in quel di Houston. A spingere i Celtics è in particolar modo è un Porzingis da 32, ma sugli scudi per i biancoverdi ci sono anche Brown, che manda a referto una tripla doppia da 13 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, e White, in doppia doppia con 21 punti e 11 rimbalzi. mentre Tatum scrive 18 punti, ma tirando 4/17 dal campo. Per i Rockets, i migliori sono Brooks con 25 punti, un Sengun in tripla doppia da 24 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, e Thompson (15 punti e 14 rimbalzi).

Gli altri risultati

Un super Russell è determinante per dare il là alla fuga dei Lakers contro i Portland Trail Blazers, sconfitti con il risultato di 134-110. Il playmaker dei gialloviola sigla 34 punti, mentre sono 28 quelli di LeBron James. Per la franchigia di Los Angeles, in luce pure Davis, che realizza 14 punti e cattura altrettanti rimbalzi. Dall'altra parte, Brogdon non va lontano dalla tripla doppia (23 punti, 9 assist e 7 rimbalzi). Completa il quadro dei risultati della notte Nba l'affermazione per 105-87 degli Orlando Magic (doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi per Banchero) ai danni dei Miami Heat.

