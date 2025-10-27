NBA, i Miami Heat di un ottimo Fontecchio sorridono ancora

Miami (Stati Uniti), 27 ottobre 2025 – I Miami Heat di Simone Fontecchio centrano il secondo sigillo consecutivo in una nottata NBA da ben nove partite disputate: la franchigia della Florida ha infatti sconfitto 115-107 i New York Knicks riuscendo a fare la differenza nei due quarti centrali e facendosi trascinare dai 29 punti di Norman Powell (12/12 in lunetta per lui) e dalla doppia doppia di Bam Adebayo (19 punti e 13 rimbalzi). Più che positiva, però, anche la prova dell’azzurro Simone Fontecchio si è spinto fino a quota 14 punti, di cui 8 mandati a bersaglio nella seconda frazione. Dall’altra parte, invece, non è bastata la prestazione superlativa di Jalen Brunson, che ha portato a casa un bottino personale di 37 punti (14/26 dal campo). Segni di continua crescita arrivano anche dalla prima scelta assoluta all’ultimo Draft, Cooper Flagg, che ha aiutato e non poco i Dallas Mavericks a sconfiggere 139-129 i Toronto Raptors e a ottenere il primo successo. Il prodotto dei Duke “Blue Devils” si è spinto fino a quota 22 punti. Meglio di lui, tra i texani, soltanto Anthony Davis con 25 e 10 rimbalzi catturati. Le assenze dell’ormai lungodegente LeBron James (dovrebbe rientrare in campo entro la metà di novembre) e Luka Doncic, out per un problema al dito della mano sinistra, non hanno fermato i gialloviola, che si sono imposti nel derby californiano contro i Sacramento Kings per 127-120: mattatore assoluto della gara è stato Austin Reaves, il quale ha fatto registrare il suo massimo in carriera in termini di punti segnati mandandone a bersaglio ben 51, inclusi quattro molto pesanti e segnati dalla linea della carità nei secondi finali. Restando ad Ovest, continua il percorso netto dei San Antonio Spurs che hanno centrato il terzo successo in altrettante gare sconfiggendo 118-107 i Brooklyn Nets: protagonista assoluto della vittoria dei texani è stato, manco a dirlo, il solito Victor Wembanyama, il quale ha chiuso con 31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate rifilate agli avversari. Umori opposti, ad Est, in casa dei Boston Celtics, i quali devono portare a casa il primo successo della stagione: sul campo dei Detroit Pistons, che hanno avuto la meglio per 119-113 è infatti arrivato il terzo passo falso in altrettante gare disputate dai biancoverdi. Sugli scudi, tra i Pistons, Cade Cunningam con 25 punti e Jalen Duren (24). Ai Celtics, che erano partiti con un 14-2 di parziale, non sono invece bastati i 41 punti di Jaylen Brown. Stessa situazione per gli Indiana Pacers finalisti dello scorso anno, che hanno rimediato il terzo passo falso perdendo 114-110 contro i Minnesota Timberwolves di Julius Randle (31 punti, di cui 20 mandati a bersaglio nella prima metà di gara) e Rudy Gobert (14 punti e 19 rimbalzi). Donovan Mitchell (24 punti) ed Evan Mobley (23) hanno invece giocato un ruolo chiave nel successo per 118-113 dei Cleveland Cavaliers a spese dei Milwaukee Bucks, ai quali non è bastato un Giannis Antetokounmpo da 40 punti conditi con 14 rimbalzi e 9 assist. Infine, sono arrivati anche i successi di Charlotte Hornets (139-113 contro Washington Wizards) e Los Angeles Clippers (114-107 contro i Portland Trail Blazers).