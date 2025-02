Nba, Thunder e Cavs ancora in fuga. Sorridono Fontecchio e i suoi Pistons

Milano, 8 febbraio 2025 - Oklahoma City continua a macinare vittorie su vittorie. E nel frattempo ritrova Holmgren (4 punti, 5 assist e 4 stoppate in 22 minuti di utilizzo) dopo due mesi di assenza. Niente da fare per Toronto, ko 121-109 sul campo della franchigia con il miglior record al momento in Nba. I Thunder si impongono al Paycom Center grazie soprattutto alle prestazioni di Jalen Williams e Gilgeous-Alexander, che combinano per 52 punti. Ai Raptors non bastano invece i 21 punti firmati da Barnes. Per la compagine allenata da coach Daigneault si tratta del successo numero 41 in stagione (il 24° casalingo). Non sbaglia nemmeno Cleveland, alla 42esima affermazione (a fronte di 10 sconfitte, una in più di Okc). I Cavaliers espugnano il parquet di Washington con il risultato di 134-124, trascinati da un Mitchell da 33 punti. Sugli scudi pure Mobley e Garland, autori rispettivamente di 27 e 23 punti. Per le speranze dei Wizards non è sufficiente la miglior prova in carriera di Poole, che chiude la sfida con un bottino di 45 punti.

Bene Atlanta e Phoenix

Prosegue il momento negativo di Milwaukee. Quinto passo falso nelle ultime sei uscite per i Bucks, che senza Giannis Antetokounmpo finiscono al tappeto in quel di Atlanta, con gli Hawks a festeggiare per 115-110 e a mettere così fine alla striscia di cinque sconfitte consecutive alla State Farm Arena. I padroni di casa, guidati dai 24 punti di Young e dalle doppie doppie di Daniels (15 punti e 10 assist) e Gueye (15 punti e 12 rimbalzi), piazzano una super rimonta dal -21 accumulato nel terzo periodo. Inutile per gli ospiti la performance di Lillard da 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. Rimonta pure per Phoenix, che batte gli Utah Jazz all'overtime, forzato con una tripla allo scadere realizzata da Allen (21 punti). Nonostante le assenze di Durant e Beal, i Suns vincono 135-127 con un Booker da 47 punti e 11 assist. Dall'altra parte Collins e Markkanen siglano 41 punti in due, mentre Kessler fa registrare una doppia doppia da 19 punti e 22 rimbalzi.

Gli altri risultati

Sorridono Fontecchio e i suoi Pistons. Detroit stende Philadelphia con il punteggio di 125-112 pur dovendo fare a meno di Cunningham, ma contando sui 36 punti di Beasley. Anche l'azzurro contribuisce al successo con 10 punti. Sul fronte Sixers, Maxey ed Embiid concludono rispettivamente con 27 punti e 23 punti. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione degli Charlotte Hornets ai danni dei San Antonio Spurs per 117-116 (25 punti per Bridges, 24 e 10 assist per Ball; 33 punti per Castle) e quella per 102-86 dei Brooklyn Nets sui Miami Heat.

