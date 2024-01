Nba, i risultati della notte: Fontecchio protagonista, i Clippers non si fermano più

Milano, 13 gennaio 2024 - Nottata NBA ricca di spettacolo e partite, con ben 20 franchigie che sono scese in campo. Su tutti spicca il derby della Florida, tra i Miami Heat e gli Orlando Magic di Paolo Banchero, con i primi che sono riusciti a imporsi dopo una gara tiratissima. Riscatto anche per Curry e compagni che tornano a vincere in trasferta a spese dei Bulls, inoltre c'è da segnalare la 10° vittoria nelle ultime dodici gare degli Utah Jazz che battono Toronto anche grazie a un'altra, l'ennesima, buona prova del nostro Simone Fontecchio. Andiamo a ripercorrere tutte le partite della notte.

Adebayo e Robinson regalano il derby a Miami

Bellissimo il derby della Florida tra gli Heat e i Magic, con i padroni di casa che vincono 99-96. Partita sempre sul filo del rasoio, con la squadra di Spoelstra che è trascinata da un Bam Adebayo capace di chiudere con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi, importante anche il contributo di Duncan Robinson che segna 23 punti di cui alcuni fondamentali nel rush finale. Dall'altra parte i Magic non tirano benissimo dal campo (poco meno del 44%) e nonostante i 25 e 8 rimbalzi di Paolo Banchero non riescono a portare a casa la partita. Decisivi gli errori proprio del giovanissimo statunitense: prima sbaglia i due tiri del possibile sorpasso, poi non riesce a segnare il tiro della disperazione per forzare l'overtime. Miami si porta così sul 22-16 in stagione, mentre arriva la sconfitta numero 17 per i Magic che però sono ancora sopra il 50% (21-17).

Continua l'ottimo periodo dei Jazz, battuti anche i Raptors

No game al Delta Center di Salt Lake City, con i padroni di casa dei Jazz che battono 145 a 113 i Toronto Raptors. Partita virtualmente chiusa già nel secondo quarto grazie al +17 con cui la franchigia di Ryan Smith ha chiuso i primi venti minuti. L'MVP della gara è Lauri Markkanen che sfiora la doppia doppia chiudendo con 22 e 9 rimbalzi, a cui si aggiungono i 21 con 5 assist di Jordan Clarkson e, soprattutto, i 13 punti tirando 3/5 di Simone Fontecchio che è partito ancora una volta in quintetto regalando un altra ottima prova. Con questo successo i i Jazz vanno a 20 vittorie e altrettante sconfitte, mentre continua la caduta libera dei campioni NBA 2019 che perdono la gara numero 24 in stagione a fronte di sole 15 vittorie.

Tranquilli, ci pensa Wemby: San Antonio passa facile su Charlotte

Tutto facile per i ragazzi di coach Popovich che annientano 135-99 quel che resta degli Charlotte Hornets. Protagonista, in meno di venti minuti d'impiego, è il francese Victor Wembanyama che segna 26 punti conditi da 11 rimbalzi. Dall'altra parte LaMelo Ball segna 28 punti ma tira 5/14 dal campo, dato che rispecchia la brutta percentuale di squadra infatti alla sirena la percentuale al tiro dei padroni di casa è intorno al 36%. Nonostante il successo il record degli Spurs rimane tra i peggiori della NBA, 7 vinte e 30 perse, mentre non è da mento Charlotte che è 8-28, tredicesima a Est.

Tobias Harris è scatenato e guida i 76Ers al successo sui Kings

Mancano Embid e Maxey è discontinuo al tiro? Nessun problema, ci pensa Tobias Harris. Prestazione monstre dell'ala dei Philadelphia 76Ers che segna 37 punti (56% al tiro) con 7 rimbalzi, 3 assist e altrettante rubate e così i Sixers si impongono 112-93 contro i Sacramento Kings. Gli ospiti inseguono per tutta la partita, con il solito duo formato da De'Aaron Fox e Domantas Sabonis che prova in tutti modi a suonare la carica ma, anche a causa delle non ottime percentuali al tiro, non riesce a regalare il successo ai californiani.

Tripla doppia di Jokic e vittoria Denver

Ormai non fa quasi più nemmeno notizia: 27 punti (con 11/17 dal campo), 10 rimbalzi e 14 assist per Nikola Jokic nel successo 125-113 dei Nuggets contro i Pelicans. Gara sempre controllata dai padroni di casa che non hanno permesso nulla a New Orleans, grazie anche alle buone prove di Porter Jr. (20 più 10 rimbalzi) e Jamal Murray. Dall'altra parte non basta un più che positivo Zion Williamson autore di 30 punti con 6 rimbalzi e 5 assist. Da segnalare la meritata ovazione che il pubblico della Ball Arena ha riservato al Joker al momento dell’uscita dal parquet, avvenuta con largo anticipo dopo aver messo al sicuro il risultato. Vittoria numero 27 in stagione per i Nuggets che sono al 4° posto a Ovest, mentre con questa sconfitta i Pels scendono al 7° posto con un record di 23-16.

Paul George indica la via e i Clippers battono Memphis

Vittoria non semplice su un campo complicato per i Los Angeles Clippers che battono 119-128 i Memphis Grizzlies. Ormai la squadra di coach Tyronn Lue sembra aver trovato davvero la quadra e ora vuole risalire la classifica della Western Conference. MVP Paul George con 37 punti segnando ben 7 triple sulle dieci tentate, a cui si aggiungono i 22 e 7 rimbalzi del solito Kawhi Leonard. Dall'altra parte oltre al danno c'è la beffa: i Grizzlies perdono gara e, durante il secondo tempo, Desmond Bane che è stato costretto al forfait per infortunio. Da valutare le condizioni dell'ala nei prossimi giorni, ma possibile che sarà costretto a saltare qualche match. Vittoria numero 25 per i Clips che sono saldi al 4° posto a Ovest, a due successi di distanza dalla vetta, mentre sempre tredicesimi Jaren Jackson e compagni con 14 vinte e 24 perse.

Gli Splash Brothers guidano Golden State al successo sui Bulls

Vittoria pesantissima per il morale e per cercare di uscire dalla crisi quella che Golden State porta a casa per 131-140 sul campo dei Chicago Bulls. Dopo un primo tempo punto chiuso con vantaggio Bulls, dove Curry e Thompson sbagliano addirittura 10 dei primi 11 tiri tentati, nel secondo tempo la squadra della Baia cambia faccia e piazza un parziale di 48-20 che decide, di fatto, la partita. Super Klay Thompson che segna 23 dei 30 totali nella seconda metà di gara tirando 7/15 da tre, a cui si aggiungono i 27 e 9 assist del solito Steph Curry. A Chicago non bastano i 39 punti di un sontuoso DeMar DeRozan e i 50 punti in due, equamente divisi, di Coby White e Zach LaVine. Da segnalare che prima del match si è tenuta l'inaugurazione del "Ring of Honor" dei Chicago Bulls, celebrando la squadra capace di vincere 72 partite nel 1995-96. Quando sul maxischermo è stata mostrata la foto dello scomparso Jerry Krause, storico GM dei Bulls degli anni '90, alcuni tifosi hanno fischiato sonoramente. In lacrime la vedova Thelma Kraus, inorridita per il gesto di questi presunti tifosi, durissimo in conferenza stampa anche coach Steve Kerr, play di quei Bulls, che ha detto: "Una vergogna assoluta".

Toppin non fa rimpiangere Haliburton, vittoria Pacers sugli Hawks

Alla seconda partita senza Tyrese Haliburton, ci pensa Obi Toppin a salire in cattedra e guidare i Pacers al successo 108-126 in casa degli Atlanta Hawks. Oltre ai 18 del numero 1, va precisato che tutti i Pacers hanno giocato un'ottima partita come dimostrato dai numeri: 8 giocatori in doppia cifra, 67% al tiro dal campo e 45-27 il dato dei rimbalzi. Dall'altra parte stecca la partita Trae Young (13 con 4/17 al tiro) e si salva solo Dejounte Murray con 29 punti, 4 rimbalzi e altrettanti assist. Vittoria numero 23 in stagione per Indiana che sale al 4° posto a Est, mente con questa sconfitta gli Hawks scivolano fuori dalla zona play-in passando all'undicesimo posto con un record di 15-22.

Rockets di misura sui Pistons

Jaden Ivey sbaglia la tripla decisiva e i Rockets passano 110-112 sui Detroit Pistons. Continua la stagione a dir poco da incubo della franchigia del Michigan: sconfitta numero 36 su 39 partite e alcuni errori davvero incomprensibili, come la palla persa dopo canestro subito perché, dopo aver effettuato la rimessa in gioco, un giocatore dei Pistons ha ben pensato di uscire dal campo per rifare la rimessa in modo da mettere così la palla in mano al proprio playmaker. Houston, dal canto suo, trova 29 punti da Alperen Sengun, in continua crescita in questa stagione, e 28 da Jalen Green, centrando il successo numero 19 in stagione.

Tutto facile per Minnesota che regola Portland

Partita che dura pochissimo, anzi potremmo dire che non inizia nemmeno, al Target Center fra Minnesota e Portland, con i T'Wolves che chiudono il primo quarto già sopra di venti lunghezze. Finisce 116-93 per gli attuali primi della classe a Ovest che trovano 24 punti e 17 rimbalzi da Rudy Gobert. Già a metà partita i giochi erano ampiamente fatti e così coach Chauncey Billups ha deciso di dare ampio spazio ai suoi panchinari, pescando un Jabari Walker da 17 con 13 rimbalzi.