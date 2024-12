Nba, Boston supera Milwaukee, Young stende i Lakers. Minnesota batte Golden State

Milano, 7 dicembre 2024 - Boston manda al tappeto Milwaukee al termine di un match tirato. Al Td Garden l'incontro va in archivio sul 111-105, con gli ospiti capaci di restare attaccati ai campioni in carica per tutta la partita. Non solo, perché all'intervallo il tabellone luminoso sorride ai Bucks, avanti di quattro lunghezze. La partita si decide in volata e sono i canestri di Al Horford e Holiday (20 punti) a fare la differenza, mentre dall'altra parte Lillard fallisce il tiro che avrebbe potuto pareggiare i conti. L'ex Portland chiude comunque da miglior marcatore dei suoi con 31 punti, mentre Giannis Antetokounmpo fa registrare una doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi. Per i Celtics ecco i 59 punti della coppia formata da Tatum e Brown, con il primo che va in doppia doppia catturando pure 10 rimbalzi.

Lakers beffati, Portland e San Antonio a picco

Ancor più tirata la sfida fra Atlanta e Lakers, decisa dopo un tempo supplementare dalla tripla di un super Young, a referto con una doppia da 31 punti e 20 assist, ben supportato da Hunter (26 punti) e Bogdanovic (20). A proposito di prestazioni monstre: i gialloviola si arrendono 134-132 nonostante la tripla doppia da 39 punti, 10 rimbalzi e 11 assist di LeBron James e la doppia doppia da 38 punti e 10 rimbalzi di Davis. Senza storia invece il duello fra San Antonio e Sacramento. I Kings approfittano dell'assenza di Wembanyama e si impongono 140-113, con quattro giocatori con 22 o più punti. Il migliore è l'ex DeRozan con 23 e Sabonis sigla una doppia doppia da 22 punti e 16 rimbalzi. Sull'altro fronte risultato inutili i 30 punti di Champagnie. Non c'è partita nemmeno fra Portland e Utah: i Jazz devastano i Trail Blazers per 141-99.

Gli altri risultati

I Golden State Warriors recuperano Curry (23 punti), ma devono alzare bandiera bianca sul parquet amico contro Minnesota, che vince per 107-90. I Timberwolves vengono trascinati al successo da un Edwards da 30 punti e 9 assist, dalla doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi di Gobert, e da Randle (16 punti). Batte un colpo Philadelphia, che sconfigge Orlando per 102-94. I Sixers hanno 21 punti da George e 20 da Martin, mentre non sono sufficienti per i Magic i 30 punti di Franz Wagner. A completare il quadro dei risultati della notte Nba l'affermazione degli Indiana Pacers sul campo dei Chicago Bulls per 132-123.

Leggi anche: Basket Serie A: le partite della decima giornata e dove vederle. Olimpia-Virtus è il big match