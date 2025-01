Nba, Gilgeous-Alexander devastante: Okc demolisce Cleveland

Milano, 17 gennaio 2025 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica Oklahoma City, che manda al tappeto Cleveland, prendendosi così la rivincita dopo il precedente ko nello scontro diretto disputato l'8 gennaio. Sul campo amico, i Thunder si impongono per 134-114, grazie soprattutto ad una partenza da 32-14 nel primo quarto. I padroni di casa non alzano il piede dall'acceleratore nel secondo periodo e staccano i rivali di 26 punti. La musica non cambia nella terza frazione e il parziale da 33-15 nell'ultimo quarto serve ai Cavaliers solo per limitare i danni. Prestazione mostruosa di Gilgeous-Alexander, autore di 40 punti. Dopo questa affermazione, Okc ha lo stesso record di Cleveland: 34 vittorie e 6 sconfitte, ossia il migliore della lega.

Sorridono Sacramento e Indiana

Successo interno anche per Sacramento, che prevale su Houston con il risultato di 132-127. I Rockets vedono quindi interrompersi la striscia di cinque successi consecutivi, con Green (28 punti) a fallire la bomba del possibile overtime. Decisivi nel finale i liberi di Fox e Monk (26 punti). Sugli scudi per i Kings anche DeRozan (35 punti) e Sabonis (20 punti e 14 rimbalzi), mentre ai texani non bastano le doppie doppie di Sengun (21 punti e 10 rimbalzi) e Thompson (20 punti e 10 rimbalzi). Detroit alza bandiera bianca di fronte a Indiana, che conquista la vittoria in trasferta per 111-100. Decisiva la coppia dei Pacers composta da Turner e Siakam, che combinano per 54 punti. Sull'altro fronte, non bastano ai Pistons i 25 punti di Hardaway, i 20 di Cunningham e la doppia doppia da 17 punti e altrettanti rimbalzi di Duren. Fontecchio chiude il match con un bottino di 5 punti in 18 minuti di impiego.

Gli altri risultati

Phoenix espugna il parquet di Washington. Dopo aver collezionato anche 24 punti di vantaggio e aver rischiato di subire la rimonta in volata, i Suns trionfano per 130-123, con Booker (37 punti) a mandare a bersaglio al tripla che di fatto sigilla il successo dei suoi, che hanno anche 23 punti da Durant e una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi da parte di Dunn. Inutili per i Wizards i 24 punti firmati da George. Infine, il quadro dei risultati viene completato dal colpo dei Clippers a Portland. La franchigia di Los Angeles, avanti anche di 34 lunghezze, dilaga fino al 118-89 del 48', con Powell miglior marcatore con 23 punti.

