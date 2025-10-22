Nba: Okc piega Houston 125-124 dopo due supplementari

Los Angeles (Stati Uniti), 22 ottobre 2025 – Gli Oklahoma City Thunder campioni in carica hanno iniziato la nuova stagione NBA nella stessa maniera in cui avevano chiuso la precedente: nella notte della cerimonia della consegna degli anelli vinti lo scorso anno battendo in finale gli Indiana Pacers, OKC si è infatti imposta sugli Houston Rockets – altra squadra nel lotto delle favorite per il tutolo – per 125-124 dopo ben due tempi supplementari. A decidere la sfida, con un glaciale due su due in lunetta siglato a 2.3” dalla fine, ci ha pensato Shai Gilgeous-Alexander, che alla fine ha chiuso con un bottino personale di 35 punti (30 dei quali segnati a partire dal terzo quarto), 5 rimbalzi catturati e altrettanti assist distribuiti ai compagni. Sono 28, conditi da 7 rimbalzi, i punti che ha invece portato a casa Chet Holmgren, mentre ai Rockets non sono bastati i 39 – con 11 rimbalzi e 7 assist di Alperen Sengun e i 23 con 9 rimbalzi e 3 assist dall'ex di serata (fischiatissimo dal pubblico di casa) Kevin Durant.

L’andamento del match ha rispecchiato sostanzialmente quello che ha sancito il risultato finale: un match a dir poco equilibrato in cui nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il sopravvento in maniera decisa. Certo, ai Rockets resta il rammarico di aver fallito a 0.5” dalla quarta sirena il canestro della vittoria pressoché certa con Alperen Sengun, che si è però rifatto con gli interessi schiacciando a canestro il pallone del 115-115 che ha portato il match al secondo supplementare dopo che i Rockets erano stati capaci di recuperare dal -5 a 2’30” dal gong. Tiratissimo anche il secondo overtime, deciso – come detto – dai liberi mandati bersaglio da Gilgeous-Alexander – salito di colpi alla distanza – a seguito del fallo di un Kevin Durant. Nel secondo incontro della nottata, il derby californiano tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, ad imporsi sono stati gli ospiti che hanno sconfitto i gialloviola, orfani di LeBron James (l’asso dei Lakers è ai box per un’infiammazione del nervo sciatico e dovrebbe tornare in campo a metà novembre), 119-109. A giocare un ruolo da assoluto protagonista per gli Warriors ci ha pensato Jimmy Butler, che ha chiuso con un bottino personale di 31 punti (7/14 dal campo per lui), ben spalleggiato da Steph Curry che di punti ne ha messi a referto 23 nonostante un 3/9 nel tiro da tre punti, la specialità della casa.

Dall’altra parte non sono invece bastati i ben 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di un monumentale Luka Doncic che, pur nella sconfitta, ha eguagliato Michael Jordan, fino ad oggi unico esterno capace di segnare almeno 40 punti, 10 rimbalzi e 5 assist in una partita inaugurale della stagione NBA. Lo spartiacque del match, dopo un primo tempo giocato di fatto sul filo dell’equilibrio, è stato il terzo quarto. I Golden State Warriors sono infatti rientrati dagli spogliatoi con il turno innestato e hanno piazzato un parziale di 23-7 che li ha spinti dal +1 al +17 e non si sono più voltati indietro.