NBA, tris dei Thunder: sbancata Atlanta. Pacers ancora ko

Oklahoma City (Stati Uniti), 26 ottobre 2025 – Prosegue l’ottimo avvio di stagione degli Oklahoma City Thunder campioni NBA in carica, capaci di andare a sbancare Atlanta battendo gli Hawks 117-100 e di centrare la terza vittoria in altrettante gare. A caricarsi sulle spalle l’attacco Thunder, che hanno tirato non ad altissime percentuali (46% dal campo e 37% da tre), ci hanno pensato ancora una volta Chet Holmgren (31 punti conditi con 11 rimbalzi) e Shai Gilgeous-Alexander (39 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist), mentre sul fronte di Atlanta si è fermato soltanto a quota 15 la stella Trae Young. Holmgren è partito con il turbo innestato mandando a bersaglio quattro triple già nel primo quarto (massimo in carriera) e ispirando il break di 17-7 valso il 31-26 in favore di OKC al 12’. Atlanta ha quindi cercato di tenere il passo ma dopo l’intervallo è arrivata una poderosa accelerata dei Thunder che, spinti ancora da Holmgren e da un Ogonkwu dominante nel pitturato (11 punti e altrettanti rimbalzi hanno allungato fino al +19 (99-80) con un 39-25 di parziale. Toccate anche le venti lunghezze di vantaggio all’alba del quarto quarto, Holmgren e compagni non si sono poi più fermati.

Tutto abbastanza semplice anche per i Denver Nuggets, che in casa hanno strapazzato i Phoenix Suns 133-111: seconda tripla doppia della stagione nelle file della franchigia del Colorado per Nikola Jokic, il quale ha chiuso la gara con un bottino personale di 14 punti, altrettanti rimbalzi e 15 assist. Jamal Murray e Christian Braun si sono invece spinti fino a quota 23 e 20 punti, mentre nel tabellino dei Suns spiccano – ma non bastato – i 31 punti di Devin Booker. Un primo tempo da 71 punti segnati (37-26 di parziale) ha indirizzato le sorti del match in favore dei Nuggets che hanno gestito l’inerzia senza particolari patemi fino alla sirena finale toccando il massimo vantaggio sul +25. In quel di Philadelphia è invece arrivato il secondo sigillo dei 76ers padroni di casa, che hanno superato 125-121 gli Charlotte Hornets. Nelle file della franchigia della Pennsylvania, in evidenza Tyrese Maxey con 28 punti, Joel Embiid con 20 e Quentin Grimes con 24 in uscita dalla panchina.

Male, invece, gli Indiana Pacers finalisti dello scorso anno, che hanno incassato il secondo ko in altrettante gare perdendo con un pesantissimo 128-103 contro Memphis: mattatore nel successo dei Grizzlies è stato il rookie Cedric Coward, che è salito in cattedra nella ripresa segnando 22 dei suoi 27 punti totali, seguito a ruota da Ja Morant con 19 punti e Jaren Jackson con 17. Memphis ha preso in mano le redini della gara con un 17-2 messo a segno nel secondo quarto per poi resistere al ritorno di Indiana, guidata dai 10 punti ravvicinati di Mathurin in avvio di una terza frazione da ben 43 punti segnati dai Grizzlies, che nei 12’ finali hanno innestato il pilota automatico. Infine, c’è da segnalare anche il successo dei Chicago Bulls, che hanno sconfitto 110-98 gli Orlando Magic mandando ben sette uomini in doppia cifra.