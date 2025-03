Nba, stop Golden State. Milwaukee espugna Dallas

Milano, 2 marzo 2025 - Si ferma a Philadelphia la corsa di Golden State. Senza Butler, gli Warriors - reduci da cinque successi di fila - cadono a sorpresa per mano dei Sixers, che avevano alle spalle nove passi falsi consecutivi. I padroni di casa, privi fino al termine della stagione di Embiid, si impongono 126-119, guidati al successo da una prestazione monumentale di Grimes, autore di 44 punti (suo massimo in carriera). Ai Dubs non basta la doppia doppia da 29 punti e 13 assist di Curry. Prosegue invece l'ottimo momento di forma di Milwaukee, che conquista la sesta vittoria nelle ultime sette uscite. A trascinare i Bucks in quel di Dallas sono Antetokounmpo, che sfiora la tripla doppia (29 punti, 9 assist e altrettanti rimbalzi) e Lillard, che realizza 28 punti. I Mavericks si arrendono per 132-117 nonostante i 31 punti siglati da Irving.

Colpi per San Antonio e Sacramento

Altro colpo in trasferta è quello di San Antonio a Memphis. I Grizzlies devono alzare bandiera bianca per 130-128, con Fox ad affondare i locali con il canestro decisivo nei secondi conclusivi di gara. L'ex Sacramento firma 20 punti, come Vassell, mentre Castle porta in dote alla causa 24 punti. Insufficienti per la compagine di casa la prova da 42 punti di Jackson. Anche i Kings festeggiano lontano dal campo amico, pur perdendo per infortunio Sabonis. Sacramento ha la meglio di Houston, che perde 113-103. DeRozan e LaVine combinano per 41 punti, mentre per i Rockets il miglior marcatore è Sengun con 30 punti, davanti a Green (24).

Gli altri risultati

Affermazione interna per Detroit, che torna a sorridere dopo lo stop con Denver. I Pistons sconfiggono 115-94 i Brooklyn Nets con Harris, Duren e Beasley tutti a quota 18 punti. A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco il successo per 113-100 dei Washington Wizards a Charlotte, ispirato dai 34 punti della coppia composta da Middleton e Coulibaly. Inutile per le speranze degli Hornets la doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi di Mark Williams.

