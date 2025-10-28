NBA, Thunder e Spurs mettono la quarta

Los Angeles (Stati Uniti), 28 ottobre 2025 – Gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs sono senza alcun dubbio le due squadre più in forma in questo primo scampo di stagione regolare NBA: nella notte, infatti, entrambe le franchigie hanno infatti ottenuto la quarta vittoria, mantenendo la casella sconfitte ancora intonsa. I Thunder hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks, battuti 101-94. Sugli scudi Shai Gilgeous-Alexander con 23 punti, Chet Holmgren con 18 conditi da 11 rimbalzi. Menzione d’onore, però, la merita anche Isaiah Hartenstein, che ha chiuso a quota 16 punti e 12 rimbalzi, firmando gli unici due canestri mandati a bersaglio da OKC negli ultimi 8’48” e soprattutto stoppando la rimonta dei Mavs, rientrati dal -20 di inizio quarto quarto al -1 a 54” dalla fine. C’è invece la firma del “solito” Victor Wembanyama sul quarto successo dei San Antonio Spurs, che hanno sconfitta 121-103 i Toronto Raptors: il lungo francese ha messo assieme un bottino personale di 24 punti (7/8 dal campo) e 15 rimbalzi nella vittoria dei texani che hanno saputo indirizzare con un primo quarto offensivamente quasi perfetto, nel quale hanno piazzato un parziale di 41-29, il quale ha creato un cuscinetto di vantaggio che poi i texani hanno saputo amministrare bene. Ad Est è invece arrivato il primo sigillo dei Boston Celtics che dopo tre sconfitte hanno raccolto il primo successo superando 122-90 i New Orleas Pelicans, i quali restano così ancora a secco di successi: nella buona prova dei biancoverdi, che hanno preso il largo in un primo tempo da 64 punti segnati, da segnalare i 25 punti in uscita dalla panchina di Anfernee Simons. Le perduranti assenze di Luka Doncic e LeBron James hanno invece pesato sul groppone dei Los Angeles Lakers, che hanno rimediato la seconda sconfitta perdendo 122-108 in casa contro i Portland Trail Blazers sospinti dal tandem formato da Deni Avdija (25 punti) e Jrue Holiday (24 punti). Meglio è andata – sempre sulla costa Ovest – ai Golden State Warriors, che hanno ottenuto la terza vittoria battendo 131-108 i Memphis Grizzlies: un sigillo su cui ci sono le firme di due gregari di lusso: in una serata in cui l’asso Steph Curry si è infatti fermato a 16 punti con 5/11 dal campo e Jimmy Butler si è spinto fino quota 20, a recitare il ruolo dei protagonisti ci hanno pensato Jonathan Kuminga (25 punti conditi con 10 rimbalzi) e Brandim Podziemski (23 punti). Ottimo, però, anche il contributo in uscita dalla panchina di Moses Moody (20 punti). Un Jamal Murray da 43 punti (23 dei quali segnati nel terzo quarto) e un Nikola Jokic alla terza tripla doppia in tre gare (25 punti, 19 rimbalzi e 10 assist) hanno invece fornito un contributo decisamente importante per spingere i Denver Nuggets al successo per 127-114 sui Minnesota Timberwolves (orfani di Anthony Edwards). Infine, sono arrivate anche le vittorie dei Cleveland Cavaliers di Donovan Mitchell (35 punti), che hanno sconfitto 116-95 i Detroit Pistons, dei Philadelphia 76ers (136-124 contro gli Orlando Magic), dei Chicago Bulls (128-123 contro gli Atlanta Hawks), degli Houston Rockets (137-109 contro i Brooklyn Nets) e degli Utah Jazz (138-134 contro i Phoenix Suns).