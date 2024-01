Nba, Utah Jazz scatenati. Boston ancora imbattuta in casa

Milano, 14 gennaio 2024 - Utah si conferma fra le squadre più calde in Nba e manda al tappeto anche i Lakers con il punteggio di 132-125, ottenendo così il quinto successo consecutivo (nonché l'11esimo nelle ultime 13 uscite), che le permette di salire sopra il 50% di record (21-20). Seppur con un Fontecchio che non trova canestri in 24 minuti di utilizzo, i Jazz riescono ad avere la meglio grazie soprattutto all'apporto del trio Markkanen-Sexton-Clarkson: il primo è il miglior marcatore dei suoi con 29 punti, il secondo ne aggiunge 27 e il terzo scrive 21. Dall'altra parte la formazione di Los Angeles, priva per l'occasione di LeBron James, è trascinata da un Russell da 39 punti, mentre Davis chiude con una tripla doppia (la seconda in carriera) da 15 punti, altrettanti rimbalzi e 11 assist, ma tira 5/21 dal campo. Entrambi tuttavia non bastano ai gialloviola, che attualmente sarebbero fuori non solo dai playoff, ma pure dal play-in.

Volano Boston e Milwaukee

Stesso discorso per Golden State, che priva di Curry cade per 129-118 sul campo di Milwaukee. I Bucks vengono guidati al successo dalla coppia composta da Antetokounmpo e Lillard, che combinano per 66 punti, e da un Middleton da 24 punti e 10 assist. I Dubs lottano orgogliosamente, con Kuminga e Podziemski a mandare a referto rispettivamente 28 e 23 punti (per il secondo anche 10 rimbalzi), ma alla fine devono arrendersi al 21esimo ko stagionale. Meglio di Milwaukee, sia a Est che in generale nella lega, sta facendo Boston, la franchigia con il miglior record. I Celtics si confermano imbattuti fra le mura domestiche (19esima affermazione consecutiva) battendo per 145-113 gli Houston Rockets. Protagonisti i soliti Brown (30 punti) e Tatum (27).

Gli altri risultati

La copertina della notte Nba se la guadagna anche Gilgeous-Alexander. Il canadese segna 37 punti e spinge Oklahoma City alla vittoria per 112-100 sugli Orlando Magic. I Thunder in questo momento hanno il medesimo record dei Minnesota Timberwolves (27-11), mentre i Denver Nuggets hanno due sconfitte in più: la lotta per il primato della Western Conference è più aperta che mai. Al sesto posto ci sono i Pelicans, che si aggiudicano lo scontro diretto con i Mavericks per 118-108. Dallas, ancora priva di Doncic, si aggrappa a Irving (33 punti), ben coadiuvato da Hardaway Jr. e Jones Jr. (entrambi a quota 24), ma Hawkins è scatenato (34 punti) e non fa rimpiangere le assenze in casa New Orleans dei vari McCollum, Williamson e Ingram. A completare il quadro dei risultati della notte ecco tre vittorie "on the road": il colpo esterno per 127-99 dei Washington Wizards ad Atlanta (Gallinari out), l'affermazione dei Chicago Bulls per 122-116 a San Antonio e quella per 106-94 dei New York Knicks a Memphis.

Leggi anche: Virtus Bologna, tre obiettivi. Ritrovare la vittoria, Shengelia e Hackett