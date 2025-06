NBA, Williams ne fa 40 e i Thunder battono ancora Indiana. Titolo a un passo

Oklahoma City (Stati Uniti), 17 giugno 2025 – Scatto verso il titolo NBA per gli Oklahoma City Thunder, che tengono il punto dopo la vittoria ottenuta pochi giorni fa ad Indianapolis e mettono a segno anche il successo del 3-2 nella serie superando gli Indiana Pacers 120-109. A prendersi le luci della ribalta e a portare i Thunder ad un solo successo dalla conquista del primo Larry O’Brien Trophy della loro storia, è stato il duo formato da un monumentale Jalen Williams, autore della sua migliore prestazione realizzativa in carriera (40 punti con 14/25 dal campo, a cui ha aggiunto 6 rimbalzi e 4 assist), e dal solito Shai Gilgeous-Alexander, il quale ha chiuso a quota 31 punti impreziositi con 10 assist distribuiti ai compagni e 4 stoppate rifilate agli avversari, mentre Aaron Wiggins e Cason Wallace hanno chiuso rispettivamente a quota 14 e 11 partendo dal secondo quintetto. Gli Indiana Pacers, che hanno a lungo inseguito imbastendol'ennesima grande rimonta che si è però fermata sul -2 all’alba della quarta frazione, hanno pagato la serata a dir poco da dimenticare della loro stella Tyrese Haliburton, che ha messo assieme soltanto 4 punti con un disastroso 0/10 dal campo, anche a causa di un problema muscolare al polpaccio accusato nel primo tempo. Non sono quindi risultati sufficienti per portare gli ospiti all’impresa, i 28 punti di un mai domo Pascal Siakam, il buon contributo del duo Turner-Nesmith (autori di 27 punti complessivi partendo in quintetto) e i 18 punti in uscita dalla panchina di TJ McConnell.

La gara

Sono bastati pochi minuti agli Oklahoma City Thunder per prendere le giuste misure alla difesa degli Indiana Pacers e assestare una spallata poderosa: Gilgeous-Alexander ha infatti ben presto scaldato la mano e tracciato la via verso la fuga di OKC che ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra di vantaggio sul 22-12. Siakam e Mathurin hanno cercato di metterci la toppa per i Pacers – rimasti orfani di Haliburton, tornato temporaneamente negli spogliatoi per un problema al polpaccio – ma i Thunder hanno tenuto alta la concentrazione e, spinti da Cason Wallace, hanno chiuso la frazione d’apertura sempre sul +10 dopo aver toccato anche il +10 (29-19). Una situazione di sostanziale controllo che è rimasta immutata anche nel secondo quarto, in cui OKC ha continuato a far male a Indiana con il tiro da fuori (oltre il 50% dall’arco per i Thunder nel primo tempo) alzando l’asticella del proprio massimo vantaggio fino al +18 mandato a bersaglio in lunetta da Gilegous-Alexander a 2’ dall’intervallo lungo (56-38). Pur nella difficoltà, però, i Pacers hanno mostrato ancora una volta grande resilienza e nel terzo quarto hanno rialzato poderosamente la testa affidandosi a Siakam e a un TJ McConnell da 13 punti nella frazione. È partita così l’ennesima rimonta degli uomini di coach Carlisle che all’alba della quarta frazione hanno toccato persino il -2 sul canestro di Siakam (95-93). Con gli spettri delle rimonte subite proprio contro i Pacers sullo sfondo, OKC ha però avuto una grande reazione e, grazie a un break di 18-4 ispirato da Williams e Gilgeous-Alexander, ha di nuovo preso il largo compiendo un passo forse decisivo per coronare il sogno del titolo.