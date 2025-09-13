Nuovo acquisto per la formazione di coach Zanotti. Il Geas rafforza il reparto lunghi. Dalla Francia arriva Cornélie

Si muove ancora il mercato del Geas Sesto San Giovanni che ha voluto sfruttare un’opportunità proveniente dal campionato francese per rinforzare ulteriormente il reparto lunghi della nuova squadra di coach Cinzia Zanotti. È arrivata in rossonero l’esperta Jodie Cornelie, classe 1993, che negli due ultimi anni aveva fermato la sua carriera per dedicarsi completamente all’attività del 3X3 in Francia. L’ultima esperienza nel 2023 ad Angers, prima lega francese, giocando anche con profitto in Eurocup. E proprio per questo la società sestese ha voluto allungare la rotazione per essere più competitiva anche in campo continentale.

"Sono davvero contenta per questa nuova avventura - la prima all’estero a livello professionistico, ma non l’unica visto che ha fatto un quadriennio a Dayton University - Non vedo l’ora di tornare sul campo da gioco e disputare una grande stagione".

Oggi, dopo il secondo posto nel torneo di Cagliari (vittoria con le svedesi di Norkkopping, sconfitta con Schio), ritorna in campo il Geas in amichevole contro Tortona con il match in programma in terra piemontese, la stessa sfida che segna anche la prima giornata di campionato con l’opening day in programma a inizio ottobre al PalaLeonessa di Brescia.

S.P.