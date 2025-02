Oggi gli altri due confronti all’Inalpi arena. Reggio Emilia ci prova con la capolista Trento. Trapani e Repesa sono favoriti su Trieste

Seconda giornata alla Final Eight di Coppa Italia alla Inalpi Arena di Torino. Quest’oggi si giocano gli altri due quarti. Si comincia alle 18 con Trento che affronta Reggio Emilia. Sulla carta la formazione di Paolo Galbiati appare favorita dopo l’ottima prima parte di stagione e che la vede solitaria capolista. Attenzione però alla Reggio Emilia di Dimitris Priftis, squadra dalla ottima potenzialità. In campionato le due squadre si sono affrontate il 28 settembre con vittoria in trasferta per Trento che si impose per 76-92.

Alle 20,45 si giocherà l’ultimo quarto che mette di fronte Trapani e Trieste. Il precedente stagionale in serie A tra le due squadre fa riferimento al confronto giocato il 17 novembre e che ha visto la vittoria esterna 93-98 di Trapani. Siciliani sulla carta favoriti, ma reduci da due sconfitte consecutive con Trento e Cremona. La cinque giorni di Torino proseguirà domani con le semifinali femminili di Coppa Italia, con Venezia-Tortona alle 18 e Schio-Campobasso alle 20,30. Sabato alle 18 e alle 20.45 sono in programma invece le semifinali maschili. Domenica infine la sfida che assegna la coccarda tricolore sia al femminile (ore 12,30) che maschile (17,45).

f. m.