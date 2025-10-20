Oggi Virtus-Vanoli. Germani da trasferta. Successo e primo posto. Cantù cede a Trapani

Lanciata dai 26 punti di Nikola Ivanovic (nella foto), la Germani Brescia incamera la terza vittoria su tre partite in Serie A espugnando Udine 72-81. La squadra di Cotelli soffre giusto nel primo quarto (23-16), ma raddrizza la rotta già prima di metà gara e vince in scioltezza, salendo in vetta in attesa dell’impegno odierno della Virtus. Cantù cede invece alla distanza a Trapani, dopo aver chiuso già all’intervallo sotto di sette punti. Negli ultimi due quarti il divario si allarga fino al 63-81 finale in favore degli ospiti. Tra i lombardi 15 punti di Bortolani e 14 di Grant, vani contro un avversario che manda quattro giocatori in doppia cifra tra cui Eboua, top scorer a quota 18. Oggi alle 20 l’ultima partita della terza giornata del campionato di Serie A con la Vanoli ospite di una lanciatissima Virtus Bologna, reduce da tre successi consecutivi (di cui due in Eurolega nel back to back) ma che dovrà gestire le energie, essendo alla quarta gara in undici giorni. Cremona cercherà invece di bissare il successo dello scorso fine settimana contro Sassari.R.S.