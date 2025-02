Olimpia d’esportazione. Vince allo sprint a Kaunas

Questa volta non succede più. Milano si spaventa, si fa rimontare dopo un’ottima prima parte di gara, ma tira fuori il carattere ed espugna Kaunas in un gara fondamentale di Eurolega per 87-89. Il suo leader è come sempre LeDay, autore di 26 punti, ma è Mannion che spariglia le carte con 21 punti e un finale di partita clamoroso.

La partenza milanese è positiva, il primo quarto lancia l’EA7 sul 16-24 con Bolmaro e Dimitrijevic protagonisti del break finale. Il rientrante Diop fa +10 (16-26), poi lo Zalgiris torna a contatto con Francisco scatenato (29-31), ma LeDay è ancora, sempre di più, il faro di Milano: chiude con 18 punti il 1° tempo (42-50).

Nella ripresa l’Armani rimane in controllo con Mannion e Shields (55-67), ma nel suo momento migliore incassa un 11-0 di break che riapre tutto al 30’ (66-67). La tensione si mangia, le due squadre si bloccano (68-71), poi il sorpasso lo firma Francisco (73-71 al 35’), ma Milano riprende il controllo con Mannion e Leday indomabili (77-83 al 38’).

Lo Zalgiris torna ad un passo (82-84), ma è ancora l’ex di turno LeDay a dare il +4 a -54“, poi è sempre l’ala biancorossa a chiuderla dalla lunetta in modo glaciale. Domani di nuovo in campo in Serie A, l’Olimpia sarà ospite di Sassari.

ZALGIRIS KAUNAS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-89 (16-24; 42-50; 66-67)